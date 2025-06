Zwei Lastwagen sind in Unfall auf der A8 verwickelt: Stau löst sich langsam auf

Gegen 8.20 Uhr ist es am Donnerstagmorgen auf der Autobahn zwischen Friedberg und Dasing in Fahrtrichtung München zu einem Unfall gekommen. In der Folge entwickelte sich ein Stau. Doch dieser löst sich bereits langsam auf.

Das teilte die Autobahnpolizei Gersthofen auf Anfrage mit. Details zum Unfallhergang konnte die Polizei noch nicht melden. Fest steht aber, dass darin zwei Lastwagen verwickelt waren. Laut Polizei konnte die Unfallstelle allerdings schon bis kurz vor 9 Uhr geräumt werden.