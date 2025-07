PaarGarten: Das ist am zweiten Wochenende geboten

„PaarGarten“, die Zweite: Am Wochenende, 5. und 6. Juli, geht der Verein PaarRauschen ins zweite Popup-Biergarten-Wochenende auf dem Gelände im rückwärtigen Bereich des Aichacher Jugendzentrums. Die Premiere hatte am vergangenen Wochenende alle Erwartungen übertroffen.

Der Kulturbiergarten unter schattigen Bäumen ist am Samstag von 15 bis 23 Uhr sowie am Sonntag ab 10 Uhr (offenes Ende) geöffnet. Es gibt lokale Produkte, darunter Biere vom Boandlbräu in Oberbernbach und vom Canada in Obermauerbach. Unter anderem bietet der Brandner Kaspar Steckerlfisch an. Weitere Gerichte, auch vegetarisch, sind ebenso zu haben wie unterschiedliche, auch nicht-alkoholische Getränke.

Icon Galerie 28 Bilder Der Verein PaarRauschen inszeniert einen stimmungsvollen Popup-Biergarten zwischen Juze- und San-Depot in Aichach. So stimmungsvoll war der PaarGarten.

Und natürlich gibt‘s auch wieder ein Musikprogramm: Am Samstag treten Sonic Heaven, die Stadtkapelle Aichach, Franz Breitsameter und Firlefanz auf. Am Sonntag steht „Degibgsano“ auf der Bühne.