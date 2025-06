37-Jähriger bedroht zwölfjährigen Jungen an Friedberger Schule

„Wenn du meine Tochter noch einmal anfasst, schlage ich dich!“ Das soll ein 37-jähriger Augsburger einem zwölfjährigen Jungen an einer Friedberger Schule gedroht haben. Der Angeklagte behauptet, so etwas nie gesagt zu haben. Der Junge sagt, ihm habe es Angst gemacht. Für Richterin Eva-Maria Grosse galt es am Aichacher Amtsgericht nun herauszufinden, wer von beiden die Wahrheit sagt.

