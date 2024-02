50 Sprüche zum Valentinstag: Zitate und Texte für Ihre Grußkarte

Sprüche zum Valentinstag: Ob lustig, kurz oder gefühlvoll - hier finden Sie eine Auswahl an Film-Zitaten und Sprüchen für Freunde, Familie und Partner.

Dem Heiligen St. Valentin haben wir es zu verdanken, dass jedes Jahr am 14. Februar Blumen verschenkt werden. Der Legende nach setzte er sich nämlich über einen Befehl des Kaisers hinweg, der Soldaten die Heirat verbot, und verschenkte am gleichen Tag Blumen. Obwohl die Überlieferungen von St. Valentin nicht bestätigt sind, hat sich der Brauch gehalten und wird weltweit zum " Valentinstag" zelebriert.

Ob sie nun an den Partner, die Freunde oder die Katze gerichtet ist: am Valentinstag untermauern viele Menschen ihre Zuneigung mit Geschenken oder Liebesbekundungen. Hier in diesem Artikel finden Sie Zitate und Sprüche zum Valentinstag, um Ihren Liebsten eine kleine Freude zu machen.

Valentinstags-Sprüche: lustig, kurz und gereimt

Falls Sie aus unserer Liste an Zitaten nicht fündig geworden sind, finden Sie hier noch zehn Sprüche zum Valentinstag. Kurz, gereimt oder ironisch – vielleicht ist für Ihre Liebsten etwas Passendes dabei.

Valentinstag ist nur Kommerz, dir reicht hoffentlich mein Herz. Ich bin so froh, dass es dich gibt und noch wie am ersten Tag verliebt! Am Valentinstag , das weiß ein jeder, sagt man sich, dass man sich liebt. Drum schreibe ich dir mit meiner Feder: Schön, dass es dich gibt! Heute ist wieder Valentinstag , ich hoffe, du weißt, wie sehr ich dich mag! Ich brauche keinen bestimmten Tag, um zu zeigen, dass ich dich liebe - aber zur Sicherheit habe ich Blumen und Schokolade mitgebracht. Liebe ist Arbeit, doch mit dir ist immer Mittagspause! Ich habe zwar nicht viel Geld, aber ich hoffe, dass dir diese Karte gefällt. St. Valentin , St. Valentin – warum braucht Liebe einen Termin? Ich liebe dich das ganze Jahr, ich hoffe das ist dir klar! Mein Herz gehört nur dir – jetzt hast du es auch schwarz auf weiß auf Papier. Du gehörst zu mir wie mein Name an der Tür. Und ich hoffe du bleibst hier?

Valentinstagsspruch für Freund oder Freunding. Foto: Canva.com

Lustiger Spruch zum Valentinstag. Foto: Canva.com

Valentinstagsspruch für Freunde und Familie. Foto: Canva.com

Sprüche zum Verschicken auf WhatsApp am Valentinstag

Dieser Gruß, der kommt von Herzen, mit dir kann ich immer scherzen! Alles Liebe um Valentinstag !

! Ich wünschte, du könntest in mein Herz sehen, dann wären meine Gefühle klar. Ohne dich kann ich nicht mehr bestehen, ich finde dich ganz wunderbar!

Nur drei Worte: Du. bist. einzigartig! Ich wünsche dir einen schönen Valentinstag !

! Ohne dich wär das Leben langweilig. Ich hoffe, du hast es nicht eilig und bleibst lange Zeit bei mir. Ja genau, das wünsche ich mir.

Ihr seid eine tolle Truppe, drum schreib ich Grüße in die Gruppe: Ich drücke euch zum Valentinstag , weil ich euch alle gerne mag!

Valentinstagsprüche für WhatsApp-Gruppen. Foto: Canva.com

Valenti nstags-Sprüche allgemein: Zitate über Liebe

Falls Sie eine Karte für Ihren Partner verfassen möchten, können Sie sich hier in dieser Liste aus Zitaten von bekannten Persönlichkeiten Inspiration holen:

"Glücklich allein ist die Seele, die liebt." - Johann Wolfgang von Goethe "Wirklich reich ist ein Mensch nur dann, wenn er das Herz eines geliebten Menschen besitzt." - Greta Garbo "Liebe hält die Zeit an und lässt die Ewigkeit beginnen." - Chuck Spezzano "Die Liebe allein versteht das Geheimnis, andere zu beschenken und dabei selbst reich zu werden." - Clemens von Brentano "Einen Menschen lieben, heißt einwilligen, mit ihm alt zu werden." - Albert Camus "Die Summe unseres Lebens sind die Stunden, in denen wir liebten." - Wilhelm Busch "Wenn ich alleine träume, ist es nur ein Traum. Wenn wir gemeinsam träumen ist es der Anfang der Wirklichkeit." - Johann Wolfgang von Goethe "Wer Liebe erfährt, versteht den Sinn des Lebens." - Jole von Weißenberg "Die Liebe geht manchmal seltsame Wege, aber meistens die richtigen." - Wolf Dietrich "Jemanden lieben heißt, ein für die anderen unsichtbares Wunder zu sehen." - Francois Moriac "Es gibt nichts Schöneres, als geliebt zu werden, geliebt um seiner selbst Willen oder vielmehr trotz seiner selbst." - Victor Hugo "Berge mögen von ihrer Stelle weichen und Hügel wanken, aber meine Liebe zu Dir kann durch nichts erschüttert werden." - Jesaja 54, 10 "Denn wo ich Dein bin, bin ich erst ganz mein." - Michelangelo "Ich liebe dich nicht nur für das, was du bist, sondern auch für das, was ich bin, wenn ich bei dir bin. Ich liebe dich für die Seiten, die du bei mir zum Vorschein bringst." - Elizabeth Barrett Browning "Du und ich: wir sind eins. Ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen." - Mahatma Ghandi

Bei den Listen handelt es sich nicht um ein Ranking.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: epd video

10 Valentinstags-Sprüche aus Filmen: Filmzitate

"Du bist die Erfüllung all meiner Gebete. Du bist ein Lied, ein Traum, ein Flüstern und ich weiß nicht, wie ich so lange ohne Dich habe leben können." - Aus: "Wie ein einziger Tag" "Alle Zeit mit Dir wäre nicht genug, aber beginnen wir mal mit für immer." - Aus: "Twilight" "Wie buchstabiert man "Liebe", Pu? - Man buchstabiert sie nicht, man fühlt sie." - Aus:"Pu der Bär" "Liebe ist, Bedürfnisse von jemand anderem über seine eigene zu stellen." - Aus :"Die Eiskönigin" "Ich bin doch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht, und ihn bittet, es zu lieben." - Aus: "Notting Hill" "Liebe bedeutet, niemals um Verzeihung bitten zu müssen." - Aus: "Love Story" ( Arthur Hiller ) "Es ist ganz egal, ob er perfekt ist oder ob sie perfekt ist, solange sie perfekt füreinander sind." - Aus: " Good Will Hunting " "Wenn man begriffen hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt." - Aus: " Harry und Sally" "Es kommt nicht darauf an, wie lange man wartet, sondern auf wen." - Aus: "Manche mögen's heiß" "Du bist mein Herz, Kleines. Könnte ich ohne mein Herz leben?" - Aus: "Blow"

Valentinstags-Sprüche für Freunde und Familie: 10 kurze Zitate

In dieser Übersicht finden Sie Inspiration für Ihre Karte, die Sie mit Valentinstagssprüchen an ihre Freunde verschicken können. Vor allem Disney-Fans könnten auf ihre Kosten kommen.

Lesen Sie dazu auch

"Ohana heißt Familie. Familie heißt, dass alle zusammenhalten und füreinander da sind." - Aus: "Lilo und Stitch" "Manche Menschen sind es wert, dass man für sie schmilzt." - Aus: "Die Eiskönigin" "Ein Tag ohne einen Freund ist wie ein Topf, ohne einen einzigen Tropfen Honig darin. " - Aus:"Pu der Bär" "Wo Freundlichkeit herrscht, gibt es Güte, und wo es Güte gibt, da ist auch Magie." - Aus: "Die Eiskönigin" "Denk daran, du bist derjenige, der die Welt mit Sonnenschein füllen kann." - Aus: "Schneewitchen und die sieben Zwerge" "Ein wahrer Held wird nicht durch die Größe seiner Kraft bestimmt, sondern durch die Größe seines Herzens." - Aus: "Hercules" "Wisst ihr Kinder, Freundschaft ist ein unfreiwilliger Reflex. Es passiert einfach." - Aus: How I met your mother" "Bücher! Schlauheit! Es gibt wichtigere Dinge: Freundschaft und Mut." - Aus: Harry Potter "Freundschaft ist eine Tür zwischen zwei Menschen. Sie kann manchmal klemmen, sie kann knarren, aber sie ist nie verschlossen." - Jochen Mariss "Freundschaft, das ist eine Seele in zwei Körpern." - Aristoteles