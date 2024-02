So viele Menschen haben im Schaltjahr am 29. Februar Geburtstag

Wenn man am 29. Februar geboren ist, kann man seinen Geburtstag nur alle vier Jahre an dem Datum feiern. Aber wann wird man in Nicht-Schaltjahren offiziell älter?

Damit der Kalender auch weiterhin zu den Jahreszeiten passt, wurde 45 v. Chr. das Schaltjahr eingeführt. Der zusätzliche Tag sollte verhindern, dass die Zeitrechnung nicht mehr mit dem Sonnenjahr übereinstimmt.

Das Datum wurde auf Ende Februar gelegt, weil er nach dem römischen Kalender der 12. Monat im Jahr ist. Der 29. Februar war also der letzte Tag im Jahr. Aber was gilt eigentlich für alle, die am 29. Februar Geburtstag haben?

Schaltjahr: Das gilt rechtlich mit Geburtstag am 29. Februar

Der Deutsche Gewerkschaftsbund Rechtsschutz (DGB Rechtsschutz) schreibt, dass der rechtliche Geburtstag in Nicht-Schaltjahren am 1. März ist. Offiziell sei man mit dem Ablauf des 28. Februars im neuen Lebensjahr. Das ist vor allem beim Eintritt der Volljährigkeit zum 18. Lebensjahr wichtig. Laut dem DGB Rechtsschutz ist das unter anderem bei der Rente und dem Arbeitslosengeld relevant. Bei Berechnungen zu den Lebensjahren gilt in Nicht-Schaltjahren also immer der März als Stichtag. Das ist laut Statistischem Bundesamt sogar in § 188 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) festgelegt. Im Personalausweis steht allerdings der 29. Februar.

Wie viele Geburten gibt es im Schaltjahr am 29. Februar?

Im Englischen gibt es sogar einen Begriff, für Kinder, die am 29. Februar geboren sind: "Leapling". In Deutschland gibt es laut dem DGB Rechtsschutz 55.000 Schalttagskinder, das sind nur etwa 0,07 Prozent der Gesamtbevölkerung. Weltweit sind es etwa fünf Millionen. Laut dem Statistischen Bundesamt kamen im vergangenen Schaltjahr am 29. Februar 2020 2040 Babys zur Welt. Wie das Guinessbuch der Rekorde berichtet, liegt die Chance, dass ein Kind am 29. Februar geboren wird, statistisch gesehen bei 1:1461. Im Rekordbuch ist Familie Henriksen aus Norwegen festgehalten, deren drei Kinder an einem 29. Februar geboren wurden - ein Weltrekord.

Bekannte Schalttagskinder in Deutschland sind unter anderem Lena Gercke und Benedikt Höwedes. Sie haben sogar beide am 29. Februar 1988 Geburtstag.

Wie wird der Geburtstag im Schaltjahr gefeiert?

Menschen, die am Schalttag geboren sind, können ihren Geburtstag nicht jährlich am 29. Februar feiern. Stattdessen wählen viele in Nicht-Schaltjahren entweder den 28. Februar oder den 1. März aus. Einige feiern jedoch nur in Schaltjahren, was zu humorvollen Situationen führen kann. Wie die Bild berichtet konnte so eine 72-Jährige 2020 offiziell ihren 18. Geburtstag am 29. Februar feiern.

Die BBC, der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Großbritannien, hat Schalttagskinder zum Geburtstag befragt. Einige sind genervt, dass sie jedes Jahr die gleiche Frage gestellt bekommen: "Wie alt bist du wirklich?" Zwei jüngere Zuschauerinnen aus Hertfordshire hingegen freuen sich über ihren Geburtstag am 29. Februar, weil es so außergewöhnlich sei. Sie feiern ihre Geburtstage sowohl am 28. Februar als auch am 1. März - und dafür umso größer im Schaltjahr am 29. Februar.

Wie gratuliert man zum Schaltjahr am 29. Februar?

Die meisten Schalttagskinder feiern den Geburtstag am 1. März, viele aber auch am 28. Februar. Wer beim Gratulieren auf Nummer sicher gehen will, kann vorsichtshalber ein paar Tage vorher nachfragen. Dem Aberglauben nach, wollen hierzulande nämlich viele nicht, dass vor dem eigentlichen Geburtsdatum gratuliert wird. Wann ist das nächste Schaltjahr?