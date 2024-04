So wirken fettlösliche Vitamine im Körper

Fettlösliche Vitamine erfüllen viele wichtige Funktionen im Körper, doch was sind fettlösliche Vitamine eigentlich? Was sollte man bei der Einnahme beachten?

Fettlösliche Vitamine können gut vom Körper gespeichert werden – anders als die wasserlöslichen B-Vitamine oder Vitamin C. Sie werden über die Nahrung nur aufgenommen, wenn gleichzeitig auch Fette gegessen werden.

Welche Vitamine sind fettlöslich? Was sollte bei der Einnahme beachtet werden? Welche Lebensmittel enthalten fettlösliche Vitamine? Hier lesen Sie die Antworten.

Wichtige Infos kompakt:

Fettlösliche Vitamine werden beim Kochen nicht zerstört.

werden beim Kochen nicht zerstört. Bei langer Lagerung der Lebensmittel kann es zu einem Verlust der fettlöslichen Vitamine kommen.

kann es zu einem Verlust der fettlöslichen kommen. Laut Verbraucherzentrale können fettlösliche Vitamine nur vom Körper aufgenommen werden, wenn gleichzeitig auch Fette gegessen werden.

können fettlösliche nur vom Körper aufgenommen werden, wenn gleichzeitig auch Fette gegessen werden. Der Körper kann fettlösliche Vitamine speichern.

speichern. Eine fettarme Diät kann zu einem Mangel an fettlöslichen Vitaminen führen.

Welche fettlöslichen Vitamine gibt es?

Der Tagesbedarf liegt für die jeweiligen Vitamine bei:

Vitamin A : Frauen 700 µg Retinolaktivitätsäquivalent (RAE) pro Tag und für Männer 850 µg (Quelle: DGE).

Frauen 700 µg Retinolaktivitätsäquivalent (RAE) pro Tag und für Männer 850 µg (Quelle: DGE). Vitamin D: 20 µg pro Tag (Quelle: RKI)

20 µg pro Tag (Quelle: RKI) Vitamin E : altersabhängig, Erwachsene Frauen bis 65: 12 mg-Äquivalent/Tag, Männer bis 25: 15 mg-Äquivalent/Tag, Männer bis 51 Jahre: 14 mg-Äquivalent/Tag, Männer bis 65: 13 mg-Äquivalent/Tag (Quelle und vollständige Tabelle: DGE)

altersabhängig, Erwachsene Frauen bis 65: 12 mg-Äquivalent/Tag, Männer bis 25: 15 mg-Äquivalent/Tag, Männer bis 51 Jahre: 14 mg-Äquivalent/Tag, Männer bis 65: 13 mg-Äquivalent/Tag (Quelle und vollständige Tabelle: DGE) Vitamin K: Frauen bis 51: 60 µg/Tag, danach 65; Männer bis 51: 70 µg/Tag, danach 80 (Quelle: DGE)

Fettlösliche Vitamine: Funktionen, Mangelsymptome und Lebensmittel

Vitamin A (Retinol):

Funktionen:

Lesen Sie dazu auch

Sehvorgang (Retinal)

Entwicklung (Retinsäure)

Epithelschutz ( Retinol )

) wichtig für die Immunfunktion

wichtig für die Embryonalentwicklung

Mangelsymptome:

Nachtblindheit

Augenerkrankung (Xerophthalmie)

trockene Haut

Lebensmittel mit Vitamin A:

Gelbe und grüne Gemüsesorten:

Karotten

Kürbis

Grünkohl

Spinat

Vitamin D (Calciferole):

Funktionen:

Hormon des Ca2+-Stoffwechsels

sorgt für gesunde Knochen

sorgt für gesunde Zähne

Mangelsymptome:

Knochenerkrankung (Rachitis)

Störung im Knochenbildungsprozess (Osteomalazie)

Lebensmittel mit Vitamin D:

Fetthaltige Fische:

Hering

Makrele

Lachs

auch:

Eigelb

Vitamin E (Tocopherol):

Funktionen:

Oxidationsschutz ungesättigter Fettsäuren

stärkt das Immunsystem

wirkt entzündungshemmend

Mangelsymptome:

Muskelschwäche

Lebensmittel mit Vitamin E:

pflanzliche Öle

Vollkornprodukte

Nüsse

Vitamin K (Phyllochinon, Menachinon):

Funktionen:

Coenzym von Carboxylierungen:

wichtig für die Blutgerinnung

wichtig für Knochenstoffwechsel

Mangelsymptome:

Gerinnungsstörungen

Lebensmittel:

pflanzliche Lebensmittel:

Spinat

Mangold

Blumenkohl

Hülsenfrüchte

Erklärung: Was sind fettlösliche Vitamine?

Fettlösliche Vitamine sind essenziell für die Energiezufuhr, werden im Körper aber anders verwertet und aufgenommen, als wasserlösliche Vitamine. Wie der Name bereits andeutet, werden sie im Körper wie Fett aufgenommen und umgesetzt. Bereits im Mund wird ein Teil der Fette gespalten, der Abbau findet aber hauptsächlich im Dünndarm statt. Dort werden die fettlöslichen Vitamine in gemischte Mizellen eingebaut. Mit anderen fettlöslichen Verbindungen gelangen sie über die Lymphbahn in den systemischen Kreislauf, bis sie zur Leber transportiert werden, erklärt die Lernplattform Viamedici. In der Leber werden die fettlöslichen Vitamine gespeichert.

Anders als wasserlösliche Vitamine werden fettlösliche Vitamine nicht über den Urin ausgeschieden und können besser vom Körper gespeichert werden. Es kann also auch leichter zu einer Überdosierung kommen.

Wie sollte man fettlösliche Vitamine einnehmen?

Fettlösliche Vitamine brauchen Fett als Transportmedium, damit der Körper sie aufnehmen kann. Wie die Verbraucherzentrale schreibt, reicht bereits eine geringe Menge Öl aus, um die Vitamine aufzunehmen. Das bedeutet aber nicht, dass zur Einnahme jedes Mal ein Löffel Öl gegessen werden muss – viele Lebensmittel mit fettlöslichen Vitaminen enthalten von Natur aus genügend Fett, damit der Körper sie umsetzen kann. Ein paar Tipps zur Einnahme finden Sie hier: