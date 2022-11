American Football

vor 34 Min.

NFL in München: Tom Brady führt die Buccaneers zum Sieg

Plus 69.000 Fans feiern in München das erste Saisonspiel der NFL in Deutschland. Die Teams aus Seattle und Tampa liefern ihnen ein spannendes Spiel zur großen Show.

Von Adrian Bauer

Die Football-Party beginnt schon Stunden, bevor die Tampa Bay Buccaneers um Superstar Tom Brady und die Seattle Seahawks am Sonntagnachmittag den Rasen der ausverkauften Allianz-Arena in München betreten. Das erste Saisonspiel der US-Profiliga NFL ist eingebettet in einen Rummelplatz aus Aktivitäten. Draußen vor den Toren feiern Fans aus ganz Deutschland schon am Mittag bei Musik und Streetfood, werfen Footballs, testen ihre Sprungkraft und machen Unmengen an Fotos mit der Arena, den Helmen und Logos ihrer Lieblingsteams. Dass die Buccaneers am Ende mit 21:16 die Oberhand behalten, ist letztendlich eher eine Randnotiz bei diesem Football-Feiertag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

