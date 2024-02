Trendsport Football: Was fasziniert Menschen an diesem Sport

Millionen Menschen werden am Sonntag auch in Deutschland den Superbowl verfolgen. Aber was bringt Leute dazu, die Sportart selbst zu betreiben?

"Ready, set, hut" hallt es durch die Erhard-Wunderlich-Halle in Augsburg: Der Ball, der eigentlich mehr ein Ei ist, wird durch die Beine nach hinten geworfen und der Spielzug der Augsburg Raptors beginnt. Alles ist genau durchdacht. In der Mitte blockieren die Stärkeren den Weg und versuchen, ihren Ballverteiler (Quarterback) vor den Gegnern zu verteidigen. Währenddessen laufen die agileren Spieler zuvor festgelegte Routen und versuchen, an ihrem Gegner vorbeizukommen. Gelangt ein Spieler mit dem Ball in die Endzone, gibt es Punkte für das Team. Soweit das Grundprinzip des American Football, die praktische Umsetzung ist wesentlich schwieriger. Aus diesem Grund trainieren die Augsburg Raptors seit Monaten, um sich auf die neue Saison vorzubereiten.

In den letzten 20 Jahren konnte der American Football Verband seine Mitgliederzahl verdreifachen

Football ist seit Jahren eine Trendsportart. Laut einer Befragung der AGF Videoforschung kamen mehr als ein Drittel aller 14 bis 49-Jährigen im Fernsehen mit Football in Kontakt – nur Fußball konnte einen höheren Wert aufweisen. Zudem betreiben immer mehr Menschen den Sport im Verein. In den letzten 20 Jahren konnte der American Football Verband Deutschland seine Mitgliederzahl auf mehr als 75.000 verdreifachen. Was bringt junge Menschen dazu, diese oftmals als brutal wahrgenommene Sportart selbst zu betreiben?

Wir haben Spieler der Augsburg Raptors beim Training gefragt, was am American Football so faszinierend ist:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Michael Stelzl

Am 12. Februar findet in Las Vegas der Superbowl statt

Um 0.30 Uhr deutscher Zeit findet in der Nacht von Sonntag auf Montag der Superbowl statt. Die San Francisco 49ers treffen auf die Titelverteidiger der Kansas City Chiefs. Der Superbowl ist eins der größten Sportereignisse der Welt, auch in Deutschland sahen letztes Jahr 1,77 Millionen Menschen beim Großereignis zu. Was den Superbowl so besonders macht, verraten die Spieler der Augsburg Raptors:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von YouTube anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: Michael Stelzl

Die Berichterstattung über den Superbowl auf RTL beginnt um 23.15, auch DAZN überträgt das Spiel. Als besonderes Highlight wird in der Halbzeit R&B-Sänger Usher auftreten.

Lesen Sie dazu auch