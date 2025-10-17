20 Jahre Markthalle Dießen: Weit mehr als ein Ort zum Einkaufen

Die Markthalle in Dießen gibt es seit 20 Jahren. Sie hat sich zu einer festen Größe entwickelt. Das wird am Samstag gefeiert. Unsere Redaktion hat mit Gründungsmitgliedern und der derzeitigen Vorsitzenden des Marktvereins über die Anfänge, Herausforderungen und Veränderungen gesprochen und was beim Jubiläum am Samstag geboten ist.

Peter Ostermeier engagierte sich zu Beginn dieses Jahrtausends in der lokalen Agenda 21-Gruppe, die sich damit beschäftigte, wie die Ortsentwicklung nachhaltig gelingen kann. „In einer der Sitzungen sagte ein Teilnehmer, dass wir einen Wochenmarkt bräuchten. Ein anderer erinnerte sich an die Halle, also sind wir mit der Idee zum Bürgermeister gegangen.“ Der Markt als Eigentümer habe informiert, dass dort Parkplätze entstehen sollen und riet, den Wochenmarkt in der Mühlstraße umzusetzen. Das war für die Interessenten wegen fehlendem Wetterschutz und wenigen Parkplätzen keine Option. Letztlich kamen beide Seiten bei der Markthalle am Bahnhof doch zusammen, wobei die Gemeinde klarmachte, dass sie sich nicht in das Projekt einbringen wolle.

Halle in Dießen stand bis unter die Decke voll mit Maschinen und Altmetall

Die Gründungsmitglieder traten zuerst an Landwirte in der Umgebung heran, ob diese sich beteiligen wollen, und luden einen Fachmann aus Fürstenfeldbruck ein, der dort solch ein Projekt schon realisiert hatte. „Er meinte, dass die Realisierung zwei bis drei Jahre dauere. So lange wollten wir aber nicht warten“, erinnert sich Ostermeier. Sie inserierten im Ammersee Kurier und zum ersten Treffen kamen zehn Personen. Im nächsten Schritt kontaktierten die Gründungsmitglieder das Landratsamt wegen der Genehmigungen und erlebten beim gemeinsamen Termin eine böse Überraschung. Die Halle war bis unter die Decke mit Maschinen und Altmetall vollgestopft und auf dem Boden waren Ölspuren. „Als wir gesagt haben, wir wollen in drei Monaten starten, haben alle gelacht.“

Großer Andrang herrschte bei der Eröffnung der Markthalle 2005 in Dießen. Foto: Marktverein Dießen

Die Halle hatte anfangs weder Heizung noch Wasser- und Stromanschluss. Das wurde vom Verein ebenso geschaffen wie eine behindertengerechte Toilette. Zunächst wurde die Hälfte der Halle angemietet. Der Rest, so die Absprache, nach einem Jahr, wenn es gut läuft, so Ostermeier. „Wir haben mit viel Herzblut und gegen Widerstände das Projekt auf die Beine gestellt und heute ist es ein Selbstläufer“, freut er sich, der kein Vereinsmitglied mehr ist.

So sieht es auch Stefanie Grewel, Vorsitzende des Marktvereins: „Es ist über die Jahre eine Familie geworden. Inzwischen hat teils schon die zweite Generation übernommen. Bei der Eröffnung war ich mit meinem Sohn im Kinderwagen. Heute ist Adrian 20 Jahre und hilft als Barista bei mir mit.“

Mit Markus Schnitzler („Ammersee Lamm“) der Biolandgärtnerei Albrecht und der Gärtnerei Josef Streicher sowie Susanne Henle (Blumen- und Kuchenstand) und Jürgen Fischer, (Geflügel und Eier) sind noch fünf Gründungsmitglieder dabei. Aktuell sind es 17 Standbetreiber. „Wir sind wieder voll“, freut sich Grewel, die seit März 2006 mit der Kaffeebar „Bohne 37“ vertreten ist. Das sei aber auch schon anders gewesen. Vor allem einen Bäckerstand herzubringen, sei immer wieder eine Herausforderung gewesen. Zwischenzeitlich hat der Marktverein selbst bei Biobäckern erworbene Waren verkauft. Nun hat sich Christoph Weber aus Türkheim des Themas angenommen, der bereits zuvor Käse anbot. „Er plant, ein eigenes Bauernbrot anzubieten“, informiert Grewel.

Der aktuelle Vorstand des Marktvereins von links: Vorsitzende Stefanie Grewel, Schriftführerin Susanne Strasser („Diessener Goldfisch", Suppen & Sandwichs), Kassierin Bettina Grehl („Tofumanufaktur Ammersee"), Zweite Vorsitzende Annette Albrecht (Gärtnerei) und Beisitzerin Elke Mattick („Honig & Naturkosmetik") Foto: Marktverein Dießen

Es gibt auch immer wieder Gaststände. Die können sechs Wochen kommen, dann gibt es eine Entscheidung, ob es für beide Seiten passt. „Wichtig ist uns, dass die Produkte aus der Region stammen“, sagt Grewel. Was zu einer größeren Herausforderung geworden sei, sei, ausreichend Personal zu finden. Dass der Arbeitsbeginn samstags um 5 oder 6 Uhr ist, erschwere die Suche.

Sie selbst ist über ihren Nachbarn Markus Schnitzler zum Marktverein gekommen. Das Gründungsmitglied verkauft Wurst- und Fleischwaren. Er freute sich damals, dass er eine Möglichkeit bekam, seine Waren im Direktverkauf anbieten zu können. In den vergangenen Jahren habe der Zuspruch an seinem Stand „Ammersee Lamm“ aber nachgelassen. „Der Trend zu Biowaren und vegetarischen Speisen macht sich bemerkbar“, berichtet Schnitzler. Der Markt sei für ihn inzwischen eine Tradition und für andere Standbetreiber lukrativer, sagt er. Dennoch sieht er den Markt weiterhin „absolut positiv“. Die Auswahl sei groß und die Händler flexibel. Von der einzelnen Kartoffel bis zu großen Mengen könnten Kunden alles erwerben.

Die Markthalle in Dießen war von Anfang an auch als Treffpunkt geplant

Das vielfältige Angebot, dazu gehören neben den klassischen Ständen auch eine Saftbar, ein Stand an dem Suppen angeboten werden und das Café mit Sitzgelegenheit, locke junge Familien wie auch alteingesessene, sagen die Gesprächspartner unserer Redaktion einhellig. „Es ist ein Treffpunkt und das war von Beginn an das Ziel. Wenn ich auf den Markt gehe, brauche ich manchmal zwei Stunden, obwohl der Einkauf in zehn Minuten erledigt ist. Man trifft immer Bekannte und in den Warteschlangen wird sich angeregt ausgetauscht. Das passiert im Supermarkt nicht“, betont Ostermeier.

Beim Fest am Samstag ist einiges geboten. Der Marktbetrieb und Aktionen finden zwischen 8 und 13 Uhr statt. Die Feier mit Musik folgt im Anschluss bis 15 Uhr. Es gibt unter anderem einen Fotostand und Kinderbasteln. Am Stand von Theresa Kummer (Tante Resi Unverpackt) wird eine Verkostung stattfinden. Bei Elke Mattick, die Honig verkauft, kann sich die Kundschaft eine Bienenwabe ansehen und am Saftstand von Antje Siegemund herausfinden, was für ein Safttyp er beziehungsweise sie ist. Zudem werden am Glücksrad Gewinne verlost. Der Hauptgewinn ist laut Stefanie Grewel ein großer Warenkorb.