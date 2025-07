Mann tritt am Dietlhofer See ein fünfjähriges Mädchen: Polizei sucht Zeugen

Erst jetzt berichtet die Weilheimer Polizei über eine Gewalttat am Dietlhofer See, die am Sonntag, 20. Juli, begangen worden sein soll. Laut Polizei trat im Bereich des Badeufers zwischen 16 und 17.15 Uhr ein 46-jähriger Weilheimer mehrmals gegen die Beine eines fünfjährigen Mädchens. Dadurch warf er das Kind auf den Boden. Erst nachdem ein Zeuge eingeschritten war, ließ der 46-Jährige von dem Mädchen ab und verließ die Tatörtlichkeit. Die Polizei sucht im Zuge des derzeit laufenden Ermittlungsverfahrens gegen den Weilheimer nach weiteren Zeugen, die am besagten Tag den Vorfall beobachtet haben. Die Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0881/6400 zu melden. (AZ)

