50 Jahre Konzertsaal Polling: Stelldichein weltberühmter Musikgrößen

1971 fasste der Weilheimer Kinderarzt Dr. Ernst Wittermann, den Plan, den Bibliothekssaal in Polling vollständig zu restaurieren und gründete den gemeinnützigen Verein „Freunde des Pollinger Bibliotheksaals“. Es gelang ihm in kurzer Zeit rund 600.000 Deutsche Mark an privaten Spenden einzuwerben. Eröffnet wurde der renovierte Saal schließlich 1975, also vor 50 Jahren. Das wird nun mit einer Festveranstaltung am Samstag, 27. September gefeiert.

Zusammen mit Fördergeldern des Freistaats begann 1972 die Sanierungdes Bibliothekssals in Polling. Innerhalb von drei Jahren wurden die Galerie nach historischem Vorbild und der Steinboden erneuert sowie eine Fußbodenheizung installiert, alle Fenster ausgetauscht. Die Fresken mussten gesäubert werden, und die Stuckmarmorsäulen bekamen Stahlkerne.

Von Polling aus wurde ein Konzert des Tenors Jonas Kaufmann in die Welt übertragen

1973 veranstaltete Dr. Ernst Wittermann ein „Hausmusikkonzert auf der Baustelle“, um weitere Mitglieder für das Projekt zu werben. Bei diesem Konzert stellte sich heraus, dass der Saal trotz des noch vorhandenen Gerüsts eine herausragende Akustik besaß. Jetzt war es klar, dass der restaurierte Saal als Konzertsaal genutzt werden sollte.

Am 27. September 1975 fand das erste Konzert nach der Restaurierung statt, seither hat die Münchner Konzertdirektion Hörtnagel mehr als 800 Konzerte mit weltbekannten Künstlern veranstaltet. Pianisten wie Maurizio Pollini und Swjatoslaw Richter, Andras Schiff spielten hier, alle bekannten Trios und Quartette, Gidon Kremer, Anne-Sophie Mutter musizierten in Polling und nahmen unter anderem CDs auf. Leonard Bernstein, Carl Orff und Loriot sind mit Einträgen in den Musikalischen Tagebüchern zu finden. Und die Liste könnte noch lange fortgesetzt werden.

Während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 wurde ein Konzert des Tenors Jonas Kaufmann ohne Zuhörer von Polling aus weltweit als Stream übertragen, organisiert von der Metropolitan Opera New York.

Bekannte Pianisten wie Maurizio Pollini oder Andras Schiff spielten im Bibliothekssaal in Polling.

Seit 2009 veranstaltet der gemeinnützige Weilheimer Verein „Podium Musicale“, gegründet von Prof. Dr. Gerald Hauer, Konzerte mit jungen Künstlern und bereichert das Konzertangebot. Ohne Eintrittskarte, bei erbetener Spende.

Mit der Spielmusik Karl Edelmann gibt es regelmäßig Konzerte unterschiedlicher Volksmusikgruppen, die vom Publikum sehr gut angenommen werden. An die Tradition des Klosters Polling als Ort der Wissenschaft knüpfen die Veranstaltungen mit dem Astrophysiker Harald Lesch mit dem Merlin-Ensemble Wien an.



Am 27. September dieses Jahres jährt sich die Wiedereröffnung des Pollinger Bibliotheksaals zum fünfzigsten Mal. Zum Jubiläum plant der Verein „Freunde des Pollinger Bibliotheksaals“ einen Festtag, um an die Eröffnung des Saals als Konzertsaal vor 50 Jahren zu erinnern: Nach dem offiziellen Teil ab 15 Uhr gibt es ein musikalisches Kaleidoskop mit verschiedenen Musikgruppen: Duo Fantasia, Spielmusik Karl Edelmann und dem Ensemble Fagotti Parlandi. Beim Abendkonzert treten der Pianist Amadeus Wiesensee und die Geigerin Noa Wildshut auf. In den Pausen werden Getränke und Snacks angeboten.“

Karten für diese Festveranstaltung bereits jetzt unter: www.zuenf.tick.de und an der Tageskasse. (AZ)