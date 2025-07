86 Absolventen feiern an der Carl-Orff-Schule in Dießen ihren Schulabschluss

Mit zwei würdevollen Feiern verabschiedete die Carl‑Orff‑Schule am Donnerstag und Freitag 86 Absolventinnen und Absolventen der neunten und zehnten Klassen. Beide Veranstaltungen wurden durch musikalische Beiträge, persönliche Reden und einen besonderen Preis für soziales Engagement geprägt – und standen zugleich im Zeichen eines starken Miteinanders von Schule, Familien und Kommunen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Den Auftakt bildete am Donnerstagabend die Feier der neunten Klassen. Nach einem ökumenischen Gottesdienst begrüßte Schulleiter Michael Kramer die Gäste. Es folgten Beiträge des Elternbeirats sowie von Bürgermeisterin Sandra Perzul, die allen Schülerinnen und Schülern für ihren Einsatz und ihre Entwicklung Anerkennung zollte. Ebenso nahmen die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden teil, die damit die Verbundenheit zur regionalen Schulfamilie unterstrichen.

Die Zeugnisübergabe sorgt für emotionale Momente

Ein besonders wertschätzender Moment war der Beitrag der Elternsprecher, die mit persönlichen Worten Rückblick auf die vergangenen Schuljahre hielten, sich bei den Lehrkräften für ihren Einsatz bedankten und den Jugendlichen Mut für ihren weiteren Weg zusprachen. Die musikalische Begleitung sowie persönliche Worte der Klassenleitungen Mario Zahn (9a) und Simon Hacken (9b) rundeten die stimmungsvolle Feier ab.

Die Neuntklässler des an der Carl-Orff-Schule unter anderem mit ihren Klassenleitern (vorne von links) Simon Hacken und Mario Zahn und weiteren Lehrkräften. Foto: Carl-Orff-Schule Dießen

Am Freitagvormittag erfolgte in der Carl-Orff-Schule die Abschlussfeier der zehnten Klassen – ebenfalls eingeleitet durch einen feierlichen Gottesdienst. Die Klassen 10M A und B feierten gemeinsam mit ihren Lehrkräften. Neben dem Schulchor, einem Klavierstück von Isabella (7b) und Joshua (9a) sowie der Lehrerband „LeBaCOS“ sorgten auch hier persönliche Worte von Bürgermeisterin Perzul, dem Elternbeirat, den Klassenelternsprechern und der Schulleitung für emotionale Momente. Auch die Klassenelternsprecher richteten das Wort an die Jugendlichen und würdigten nicht nur deren schulische Leistung, sondern auch den respektvollen Umgang innerhalb der Klassengemeinschaft. Höhepunkt war die feierliche Zeugnisvergabe und der Abschied durch die Klassenleitungen und die Schulleitung – mit vielen Tränen der Rührung.

Der Förderverein würdigt das soziale Engagement an der Carl-Orff-Schule

Ein besonderer Moment beider Feiern war die Verleihung des Preises für soziales Engagement, gestiftet vom Förderverein der Carl‑Orff‑Schule. Die Auszeichnung ist mit 100 Euro dotiert und wurde jeweils an einen Schüler der neunten Klasse sowie an eine Schülerin der zehnten Klasse verliehen, die sich in besonderer Weise durch Hilfsbereitschaft und Verantwortungsbewusstsein ausgezeichnet haben. Der Preis wurde von Petra Sander, der Vorsitzenden des Fördervereins, initiiert und überreicht. „Es geht nicht nur darum, was jemand leistet – sondern wer jemand für andere ist“, betonte Sander in ihrer Ansprache.