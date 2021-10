Der MTV Dießen trifft auf die Kellerkinder

Fußballer treten am Sonntag gegen Polling II an

Drei Spiele der Rückrunde stehen in diesem Jahr noch aus, ehe es für die Teams der A-Klasse 5 in die Winterpause geht. Der MTV Dießen trifft dabei ausgerechnet auf die drei letzten Teams der Tabelle. An diesem Sonntag (15 Uhr) ist das Team vom Ammersee beim SV Polling II zu Gast.

„Wir wollen die kommenden Wochen unbedingt erfolgreich gestalten, um uns mit einer guten Ausgangsposition für kommendes Jahr in den Winter zu verabschieden“, sagt MTV-Spielertrainer Philipp Ropers.

Da ist ein Sieg bei Aufsteiger Polling II schon beinahe Pflicht. Für Ropers ist klar: „Es soll kein Zweifel daran aufkommen.“ Mit 29 Punkten rangiert der MTV vor dem 14. Spieltag auf Platz vier – einen Zähler hinter einem punktgleichen Trio. Der SV Polling II hingegen konnte in der Hinrunde nur sechs Punkte sammeln und ist damit Zwölfter in der Tabelle.

Das Hinspiel entschieden die Fußballer des MTV Dießen nach einer knappen Pausenführung und einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit letztlich souverän mit 5:0. Das wäre ein Ergebnis, das Philipp Ropers auch an diesem Samstag gefallen würde. (ak)