Reserven bieten dem Publikum viel

Schondorf II spielt Unentschieden, Finning verliert, Dettenschwang gewinnt

Viel geboten wurde dem Publikum beim Fußballspiel der Reserven von Jahn Landsberg und Schondorf. Am Ende gab es ein verdientes 3:3. „In der ersten Halbzeit waren wir besser, in der zweiten dann Schondorf“, fasste Jahn-Coach Predrag Vuletic die Partie zusammen. Respekt zollte er dem gut leitenden Schiedsrichter, der in der Nachspielzeit noch den Handelfmeter für Jahn gab, der zum Ausgleich genutzt wurde.

Eine klare Angelegenheit war die Partie zwischen demFC Dettenschwang und derDJK Schwabhausen. Die mit viel Ballbesitz spielenden Gastgeber gewannen mit 3:1 Toren. Nur eine der zahlreichen guten Möglichkeiten landete im ersten Abschnitt im DJK-Gehäuse. Der Gast kam nur gelegentlich zu Vorstößen in die Hälfte des FCD. Mit einem Doppelpack nach 60 Minuten machte Dettenschwang alles klar. Durch einen Abstimmungsfehler kamen die Gäste zum glücklichen Anschlusstreffer.

Einen knappen 2:1-Erfolg landete der FC Scheuring gegen den TSV Finning. Der Gast hatte mehr vom Spiel, jedoch hielt Scheuring sehr gut dagegen. Nach 30 Minuten musste FCS-Keeper Christian Achzet verletzungsbedingt vom Platz, Ersatztorwart Martin Aumüller hielt alles, was möglich war – beim Gegentreffer war er aber machtlos. Kurz vor dem Wechsel markierte Scheuring die 1:0-Führung. Nach dem 2:0 dauerte es nur zwei Minuten, ehe Finning den Anschluss erzielte. Letztendlich blieb es beim 2:1 für den Gastgeber.

Viele Aluminiumtreffer gab es aufseiten der SG Stoffen/Lengenfeld beim 1:1 gegen Greifenberg. Die SG kam sehr gut in die Partie und markierte gleich einen schnellen Treffer. Dann versäumten es die Gastgeber, das zweite Tor nachzulegen. Mehrfach landete der Ball am Pfosten oder an der Latte. Auch im zweiten Durchgang verpasste es Stoffen/Lengenfeld, den Vorsprung auszubauen. Praktisch mit dem Schlusspfiff kassierte man den unglücklichen Ausgleich nach einem Freistoß. (ak)

Jahn Landsberg II - Schondorf II 3:3; Tore: 1:0 Sanktjohanser (5.), 2:0 Steber (13.), 2:1 Husung (43,), 2:2 Husung (45+2), 2:3 Irlen (82.), 3:3 Glaß (93./FE).

SG Stoffen/L. - Greifenberg 1:1; Tore: 1:0 Völk (7.), 1:1 Büchter (91.).

Dettenschwang - Schwabhausen 3:1; Tore: 1:0 Reichart (36.), 2:0 Hajdu (60.), 3:0 Mayr (63.), 3:1 Volk (85.).

Scheuring - Finning 2:1; Tore: 1:0 Schamberger (39.), 2:0 Weiß (75.), 2:1 Greis (77.).