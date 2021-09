MTV in Seeshaupt

Diesmal will Dießen gewinnen

Über acht Jahre ist es bereits her, dass der MTV Dießen beim FC Seeshaupt gewinnen konnte. Am 12. Mai 2013 setzte sich das Team vom Ammersee knapp mit 3:2 durch. In den drei Auswärtsspielen danach holte der MTV nur einen kleinen Zähler. Den „Fluch“ möchte die Mannschaft von Spielertrainer Philipp Ropers diesen Sonntag, 12. September, 15 Uhr, beenden. Dann nämlich sind die Dießener zum achten Saisonspiel in der A-Klasse 5 beim FC Seeshaupt zu Gast.

„Wir haben uns in Seeshaupt immer schwergetan“, sagt Ropers. „Ich bin aber davon überzeugt, dass wir genug Qualität in unserem Kader haben, um am Sonntag zu gewinnen.“ Ein Sieg ist für den MTV auch bitter nötig, nachdem er vergangenen Sonntag 1:2 gegen den TSV Tutzing verloren hat. Dadurch rutschten die Dießener auf Platz drei der Tabelle ab.

Besonders rosig war das vergangene Wochenende auch für den FC Seeshaupt nicht. Er unterlag beim MTV Berg II mit 0:4. Ansonsten lief die Saison für die Seeshaupter bisher aber mehr als ordentlich. Mit einem Spiel weniger als die Konkurrenz liegen sie derzeit auf Platz sechs (zehn Punkte).

„Wir sind gewarnt und stellen uns auf eine umkämpfte Partie ein“, sagt Ropers. Jetzt müssen seine Spieler den Worten des Trainers nur noch Taten folgen lassen. Bevor sich die beiden Teams aber gegenüberstehen, treffen die Zweiten Mannschaften in der C-Klasse 5 aufeinander. Anpfiff ist um 12.30 Uhr. Beim Spitzenspiel der Liga duellieren sich die Teams, die als einzige noch keinen Punkt abgegeben haben. (pp)