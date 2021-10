Der Ammersee-Sportverein Dießen sorgt für Bewegung

Dießener Sportverein veranstaltet einen Aktionstag. Dieser ist Teil einer Kampagne der Deutschen Sportjugend.

Rund 100 Kinder sowie deren Eltern und Großeltern hatte das Turn- und Bewegungszentrum des Ammersee-Sportvereins in Dießen beim Tag der offenen Tür zu Besuch. Der Ammersee-Sportverein hatte als lokaler Partner der Deutschen Sportjugend im Rahmen einer „Bewegungskampagne“ diesen Tag in seinen Räumen organisiert.

Und die meisten kamen gleich pünktlich zur Öffnung um 10 Uhr in die Halle. Dort war das Angebot zum Mitmachen und für Informationen groß: Norbert erklärte und sicherte zuerst an der Boulderwand, später zeigte er, wie er im Training mit den Jungs an den Turngeräten arbeitet. Sabine zeigte mit Turnerinnen verschiedenen Alters Auszüge aus dem Wettkampftraining, Nicole dann das Erlernen von Elementen im Alternativprogramm „Turn 10“. Während die Eltern interessiert zuhörten, machten viele Kinder einfach gleich mit, andere nutzten die freien Geräte für selbstständiges Turnen. Natürlich war auch die Hangelleiter stark gefragt, meist so lange, bis die Hände schmerzten, wie der Verein berichtet. Kinderturnen eben, sich so lange bewegen, bis die Stunde aus ist.

Wikingerschach und Seilspringen im Freien

Das neblige Wetter hielt die meisten Besucher am Vormittag noch in der Halle, so war das Spieleangebot auf dem Hof noch ein wenig verwaist, während der Kaffee schon gefragt war. Ab Mittag war dann auch im Hof reger Betrieb, denn Sport macht hungrig und die Sonne lud zum Aufwärmen und Spielen mit den von der DSJ gesponserten Spielgeräten. Sehr beliebt waren das Wikingerschach und das Springen mit dem großen Seil. Das große Buffet mit Kuchen, Brezen, Baguette und Wiener sowie frischem Apfelsaft leerte sich zusehends.

Die Eltern konnten sich noch ausführlich über Vereinsangebote, Modalitäten und eigene Erfahrungen austauschen, ihre Kinder waren derweil wieder in der Turnhalle und turnten und spielten weiter. Schließlich war es ja die „Bewegungskampagne“, um die es geht, und die lebten sie begeistert aus. Das machten auch mehrere junge Familien, die speziell zum freien Nachmittagsprogramm „Spielplatz Turnhalle“ diesmal mit Unterstützung von Übungsleiter Renate speziell für die Drei- und Vierjährigen, kamen. Klettern, Rollen, Balancieren, und natürlich über die Bodenfläche sausen, dafür war dann für die Jüngsten ausreichend Platz.

Übungsleiter und Vorstand des Ammersee-Sportvereins zogen am Ende der Veranstaltung eine sehr positive Bilanz. Ihr Einsatz habe sich gelohnt. (ak)

Lesen Sie dazu auch