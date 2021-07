MTV präsentiert sich

Sparten laden zum Mitmachen ein

Miteinander geht es in Bayerns Sportvereinen aufwärts: Auch der MTV 1879 Dießen freut sich in einigen seiner Sparten über regen Zulauf junger Sportbegeisterter: Am Samstag , 24. Juli, zeigt der Verein am Ammersee in der Jahnstraße sein Angebot.

Die Gründungssparte Turnen macht gegen 10.30 Uhr den Anfang. Gleich anschließend wird die neue Sparte Teakwondo im westlichen Teil des Geländes ein rund 30-minütiges Programm präsentieren: Es folgt die Sparte Fußball mit ihrem Programm und ebenso die Abteilung Stockschießen im Süden des Hartplatzes ab 12.30 Uhr. Auch auf dem Tennisplatz wird moderiert; außerdem läuft an diesem Tag der letzte Ü40-Herren-Heimspieltag. Zuschauen kann jeder. Die MTV- Segler, die diesen Mittwoch in der Vereinsgaststätte „Veranda“ ihre diesjährige Spartenversammlung durchführen, stellen auf ihrem Bootsliegeplatz direkt am See verschiedene Boote vor. Die neuen, jungen Volleyballerinnen demonstrieren ihre Koordinationsübungen auf einem eigens aufgebauten Gras-Spielfeld im nordwestlichen Jahnstraßen-Gelände.

Dazu kommen die anderen MTV-Sparten sowie mit der VR-Hüpfburg eine besondere Attraktion für die „Jung-Gebliebenen“, die sich selbst betätigen wollen – selbstverständlich mit hygienischem Konzept. (vb)

Das Programm ist unter www.mtv-diessen.de nachzulesen.