144 Angebote im Ferienpass Weilheim-Schongau

Das neue Ferienprogramm des Landkreises Weilheim-Schongau ist da. Es bietet viele Vergünstigungen in Freizeiteinrichtungen. Sogar in Gaststätten gibt es Preisnachlass.

Seit 37 Jahren ist der Pfaffenwinkel-Ferien(s)pass eine feste Institution in Sachen Feriengestaltung für Kinder und Jugendliche im Landkreis Weilheim-Schongau. Nun wurde die neueste Auflage von Vertretern der Kommunalen Jugendarbeit und Landrätin Andrea Jochner-Weiß im Landratsamt Weilheim vorgestellt.

Der Preis beträgt vier Euro. Das Büchlein beinhaltet 144 Gutscheine für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre für einen vergünstigten oder kostenlosen Zugang zu Freizeitangeboten. Dazu gehören Schwimmbäder, Bergbahnen, Minigolfbahnen, Freizeitparks und Museen. Auch in Eisdielen oder Gaststätten bringt der Pass Erfrischungen zum kleinen Preis.

Viel Abwechslung für Einheimische und Ferienkinder

„Wir freuen uns riesig, dass es den Ferien(s)pass auch in diesem Jahr gibt und er wieder so tolle Erlebnisse bietet“, sagte Landrätin Andrea Jochner-Weiß bei der Vorstellung. „Gerade Familien, die in diesem Jahr nicht in den Urlaub fahren können, kommt er zugute: Es ist nämlich eine echte Herkulesaufgabe, Kinder für sechs Wochen Ferien zu beschäftigen.“ Sie bedankte sich bei Wolfgang Herz von der Kommunalen Jugendarbeit und der Herausgeberin des Gutscheinhefts für den mühevollen Einsatz. Die Gutscheine können über die Landkreisgrenzen hinaus eingesetzt werden: Bis Immenstadt, Berchtesgaden, Bayreuth oder Bichlbach in Österreich. Der Pass ist bei Kommunen, Banken, Jugendeinrichtungen und in Schulen im Landkreis Weilheim-Schongau erhältlich. (ak)