Ammersee

vor 20 Min.

80 Jahre: Wie sich der Traum des Malers Dieter Klein aus Eching erfüllt hat

Plus Der Maler und Grafikdesigner Dieter Klein aus Eching wird am Samstag 80. Maler zu werden, war für den Flüchtlingsjungen der größte Wunsch.

Von Minka Ruile

„Der große Farbmalkasten mit Deckweiß und dazu ein Satz feiner, weicher Pinsel? – Ein Traum!“, sagt Dieter Klein und schüttelt dabei leicht den Kopf, „aber so dürfen Sie sich das nicht vorstellen. Ich hatte überhaupt keine Farben, nicht einmal Buntstifte“, erinnert sich der Echinger Maler, der morgen seinen 80. Geburtstag feiert, an die ersten Utensilien eines kleinen „malwütigen“ Jungen in einem Flüchtlingslager in Freiburg vor über 70 Jahren zurück.

