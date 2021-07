Ab Montag gibt es eine Straßensperre in Herrsching

Wegen Kanalbauarbeiten für das Gymnasium ist die Mühlfelder Straße in Herrsching gesperrt. Die Bauarbeiten dauern etwa zwei Monate an. Es gibt eine Umleitung.

Ab Montag, 26. Juli, wird die Mühlfelder Straße in Herrsching im Bereich der Einmündung Panoramastraße bis zum Kreisverkehr für Kanalbauarbeiten voll gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die neu errichtete provisorische Straße sowie die Panoramastraße.

Wie die Gemeinde Herrsching, das Landratsamt Starnberg, die AWA-Ammersee und das Staatliche Bauamt Weilheim in einer gemeinsamen Pressemitteilung informieren, seien die Kanalarbeiten im Vorfeld des Gymnasium-Neubaus notwendig. Der Verkehr werde über eine neu errichtete provisorische Straße auf dem Gelände des zukünftigen Gymnasiums sowie über die Panoramastraße geführt.

Wechselseitiger Verkehr in der Panoramastraße in Herrsching

Während auf der neuen provisorischen Straße der Verkehr in beiden Richtungen fließen könne, müsse der Verkehr in der Panoramastraße aufgrund der beengten Verhältnisse in wechselseitigem Einbahnverkehr über eine Ampelschaltung geregelt werden, so die Projektpartner für die Erneuerung der Ortsdurchfahrt Herrsching. Somit könnten im südlichen Bauabschnitt die Arbeiten zum Anschluss des Gymnasiums beginnen. Diese Phase dauere voraussichtlich zwei Monate.

Fußgänger und Radfahrer aus und in Richtung Weilheim werden laut Pressemitteilung durch das Baufeld entweder über den bestehenden Geh- und Radweg oder, falls notwendig, über eine provisorische Führung im Baufeld geleitet. Für Radfahrer von und nach Andechs gebe es während der gesamten Bauzeit eine ausgeschilderte Umleitung über die Nikolaus-/Schönbichlstraße.

Nördlicher Bauabschnitt in der Mühlfelder Straße ab Ferienbeginn

Die Bushaltestellen „Panoramastraße“ werden über die gesamte Bauzeit in die Summerstraße auf Höhe des Minigolfplatzes verlegt, informieren die Projektpartner. Die Bauarbeiten in der Mühlfelder Straße im nördlichen Bauabschnitt zwischen Summer- und Seestraße starten laut Pressemitteilung voraussichtlich zu Beginn der Sommerferien. Die betroffenen Anlieger würden mittels Einwurfbenachrichtigung informiert, wann mit den Bauarbeiten in ihrem Bereich gestartet werde. Verkehrsteilnehmer, die nur durch Herrsching fahren möchten, werden gebeten, Herrsching entsprechend der ausgeschilderten Umleitung großräumig zu umfahren. (ak)