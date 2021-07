Abschluss: In Dießen haben 30 Realschülerinnen eine Eins vor dem Komma

Die Mädchenrealschule Dießen verabschiedet 79 Schülerinnen coronakonform im Marienmünster. 30 Absolventinnen haben eine Eins vor dem Komma. Ein glanzvoller Abschied mit starken Worten.

Das beliebte Abschlussfoto – ein ganzer Jahrgang glücklicher Mädchen auf einem Bild – das gab es heuer nicht. Drei Klassen der Mädchenrealschule Dießen, insgesamt 79 junge Damen, erhielten am letzten Schultag vor den Sommerferien ihr Reifezeugnis. Allerdings nicht wie gewohnt alle gemeinsam, sondern – als Tribut an den Virus – jede Klasse für sich, und auch nicht in der Schule, dafür aber im großen, glanzvollen Marienmünster. Hausherr Pfarrer Josef Kirchensteiner hatte die Kirche für diesen schönen Zweck einen ganzen Tag lang zur Verfügung gestellt, wie Schulleiterin Theresa Wilhelm dankbar betonte.

Schulleiterin Theresa Wilhelm: Erschöpfendes, aber lebensvolles Schuljahr

Zuletzt wurde der musische Zweig, die Klasse 10c, verabschiedet. Hier durften 25 Absolventinnen unter dem „Dießener Himmel“, wie die Deckenfresken des Marienmünsters gerne genannt werden, ihre Zeugnisse und Glückwünsche entgegennehmen. Schulleiterin Theresa Wilhelm gab ihren Absolventinnen gute Gedanken mit auf den Weg, wie sie es zuvor auch bei der 10a und 10b getan hatte. Angefangen habe das letzte Schuljahr recht hoffnungsfroh, doch plötzlich, kurz vor Weihnachten, sei alles anders geworden, erinnerte sich Wilhelm. „Gemeinsam, aber nur online“, sei von da an die Devise gewesen. Gerade nach diesem erschöpfenden und doch lebensvollen Schuljahr könne Sie sich der Erkenntnis eines Psychologen voll anschließen: „Der Mensch ist ein Beziehungswesen, er braucht das Wir – das Ich blüht auf im Wir.“ Für Gemeinsamkeit und Präsenzunterricht sei in den letzten Wochen zum Glück noch einmal etwas Zeit gewesen, so Wilhelm. Ihren Schülerinnen gab sie mit auf den Weg, den kleinen und großen Alltagssorgen auch in Zukunft ein Lachen entgegenzusetzen und das Leben immer wieder aufs Neue zu umarmen. Lachen, Zuversicht und Gelassenheit zu bewahren, sei im vergangenen Schuljahr die entscheidende Aufgabe gewesen. Diese Aufgabe sei, so die Schulleiterin „hervorglänzend“ gemeistert worden. Dazu passen auch die Zahlen: Alle Schülerinnen haben die Prüfungen bestanden, 30 sogar mit einer Eins vor dem Komma. „Ihr habt dieses Schuljahr tapfer, heiter und sehr erfolgreich absolviert. Bravo! Das habt Ihr ganz toll gemacht!“ Nun gelte es, nach vorne schauen: „Lebensbejahende Zuversicht, innere Stärke und Mitmenschlichkeit, dazu das Aufblühen des Ichs beim Finden des Wir und beständiges Gottvertrauen auf eurem weiteren Lebensweg, genau das wünscht euch das gesamte Lehrerkollegium. Möget Ihr es nie verlieren!“, betonte Theresa Wilhelm.

Pater Otto: Am Sonntag alle Systeme herunterfahren

Ein Gedanke, der sich auch in der Predigt von Pater Otto wiederfand. „Auf in die Zukunft“ lautete das Motto des Gottesdienstes und der Psychologe und Religionslehrer aus St. Ottilien legte seinen ehemaligen Schülerinnen entsprechend der ihm eigenen fröhlichen Art ans Herz, angesichts der mit dem Weg in die Zukunft verbundenen Aufgaben und Abenteuer auch das persönliche Wohlbefinden nicht aus den Augen zu verlieren: „Vergesst die einfachen Dinge des Lebens nicht. Passt auf, dass ihr genug Schlaf bekommt, dass ihr genug Wasser trinkt, dass ihr euch Zeit nehmt, in euch zu gehen, und einmal in der Woche am Sonntag, alle Systeme herunterzufahren“. Das, so Pater Otto, sei wichtig, um wie das kleine Senfkorn aus dem Evangelium, zu wachsen und zu gedeihen. „Vergesst nicht, auch für euch selbst zu sorgen“.

Das Liedprogramm, die Fürbitten, ein kleines Rollenspiel und eine Powerpointpräsentation, die die vergangenen Schuljahre nochmals gefühlvoll zusammenfasste, hatten die Schülerinnen als Rahmenprogramm beigesteuert. Die Orgel spielte Münsterorganist Stephan Ronkov und Musiklehrer aus dem Kollegium verzauberten ihre ehemaligen Schülerinnen mit wunderschönen Kompositionen für Klarinette und Piano. Das letzte Wort vor der Zeugnisverleihung hatte die Klassensprecherin der 10c. Sie bedankte sich für die schönen Jahre an der Mädchenrealschule, für die großartige Klassengemeinschaft und für die vielen großen und kleinen Abenteuer, die die 10c zuammengeschweißt haben. „Hätte man sich eine besser Klasse wünschen können? Ich glaube nicht“, sagte Sonja Ammer.





Lesen Sie dazu auch