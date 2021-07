Ammersee

13:26 Uhr

Alpenverein Dießen: Zum 100. Geburtstag gibt es kein großes Fest

Die Dießener Hütte ist bei den Mitgliedern der Alpenvereinssektion Dießen sehr beliebt. In Zeiten der Pandemie ist der Betrieb jedoch eingeschränkt.

Plus Die Alpenvereinssektion Ammersee ist 100 Jahre alt. Die Mitglieder informieren sich bei der Jahresversammlung über Vereinstätigkeiten. Die Pandemie hinterlässt Spuren.

Von Raimund Fellner

Die Corona-Pandemie ist auch an der Alpenvereinssektion Ammersee nicht spurlos vorüber egangen. Dies zeigte sich bei der diesjährigen Jahresversammlung beim Jahresrückblick der Vorstand und in den Berichten der Abteilungsleiter in der Aula des Ammersee-Gymnasiums.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen