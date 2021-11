Am Samstag heißt es für den SV Raisting: Zähne zusammenbeißen

Plus Das vorletztes Spiel des Jahres in der Bezirksliga führt den SV Raisting zum abstiegsbedrohten MTV Berg.

„Wir kommen auf dem Zahnfleisch daher“, bekannte Hannes Franz, der Trainer des SV Raisting nach der 2:3 Niederlage zuletzt gegen den FC Penzberg. Je näher die Winterpause rückt, desto dünner wurde die Besetzung beim Bezirksligisten.