Am Wiederaufbau der Uttinger Christuskirche zweifelt niemand

Plus Von der evangelischen Christuskirche in Utting ist nach der Feuersbrunst nicht mehr viel übrig. Und doch gibt es einiges, was der Kirchengemeinde den Weg in die Zukunft weisen soll.

Von Frauke Vangierdegom

Ende September könnte es soweit sein, dass zumindest in einzelnen Räumen des evangelischen Gemeindezentrums in Utting wieder Leben einzieht. Die Aufräum- und Reinigungsarbeiten nach dem verheerenden Kirchenbrand vor einigen Wochen sind in vollem Gange. Und auch die Untersuchungen im Landeskriminalamt zur Brandursache gehen weiter. Denn bislang können die Ermittler weder einen technischen Defekt noch eine vorsätzliche Brandstiftung als Ursache für die Katastrophe ausschließen.

