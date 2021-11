Ammersee: Ein Dreigestirn kümmert sich um Tiere und Natur

Plus Christian Niederbichler ist der erste und dienstälteste Gebietsbetreuer Bayerns. Zur Bewältigung aller Aufgaben rund um das Ramsar-Gebiet Ammersee stehen ihm jetzt zwei junge Fachleute zur Seite.

Der Diplom-Geograf Christian Niederbichler ist der erste und dienstälteste Gebietsbetreuer Bayerns. Seit 24 Jahren kümmert sich der 55-Jährige um das Ramsar-Gebiet Ammersee mit seinen wertvollen Lebensräumen für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten. Seit Kurzem teilt Niederbichler seine Stelle mit zwei jungen Kollegen, mit der Biologin Jana Jokisch (31) aus Dießen und mit dem Biologen Markus Meßner (32) aus Eresing.