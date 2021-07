Ammersee: Mit einer Eins im Zeugnis kostenlos mit dem Schiff fahren

In den Sommerferien werden gute Noten belohnt. Wer eine Eins im Zeugnis hat, darf bei der Schifffahrt kostenfrei an Bord gehen. Das gilt auch für den Ammersee.

„Für unsere Schülerinnen und Schüler war 2021 ein herausforderndes Jahr. Über weite Strecken hat die Corona-Pandemie den Schulalltag geprägt. Umso mehr sollen auch in diesem Jahr wieder sehr gute schulische Leistungen belohnt werden“, kündigte Finanz- und Heimatminister Albert Füracker in einer Pressemitteilung an.

Bereits am Freitag begannen in Bayern die Sommerferien. Nach anstrengenden Wochen und Monaten mit Homeschooling und Wechselunterricht dürfen sich bayerische Schülerinnen und Schüler auf entspannte Tage am und auf dem See freuen. Denn bis einschließlich 17 Jahren erhalten sie als Anerkennung für sehr gute Noten in den Sommerferien Freifahrten auf allen Linienschiffen am Ammersee, Starnberger See, Königssee und Tegernsee. Voraussetzung für die Freifahrten sei , dass sich die Schülerinnen und Schüler jeweils in Begleitung eines voll zahlenden Familienangehörigen befinden und im Ganzjahreszeugnis mindestens einmal die Note Eins vorweisen könnten. Die Vergünstigung gelte während der gesamten bayerischen Sommerferien und könne beliebig genutzt werden, heißt es weiter.

Freifahrten gibt es auch auf den Linienschiffen am Ammersee

Kultusminister Michael Piazolo: „Gerade nach diesem Schuljahr ist die Einladung zu einem Sommerferientag auf einem der bayerischen Seen ein verdienter Lohn und eine schöne Gelegenheit für einen erholsamen Familienausflug.“ Die Bayerische Seenschifffahrt habe nach Maßgabe der Gesundheitsbehörden ein entsprechendes Schutz- und Hygienekonzept entwickelt. „Die Sicherheit der Gäste sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht im Mittelpunkt“, betont Heimatminister Füracker.

Eine Anmeldung für die Freifahrten sei nicht erforderlich. Für die „Einserfahrten“ müsse nur eine Zeugniskopie an der Kasse auf den Schiffen vorgelegt werden. Die nicht übertragbare Freifahrt gelte für Rundfahrten und auch für Teilstrecken. Erstklässler, in deren Zeugnis keine Noten stehen, könnten diesen Bonus nutzen, wenn sie das Klassenziel erreicht hätten. Schüler an „Schulen mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung“ erhielten darüber hinaus generell in den bayerischen Sommerferien freie Fahrt, wenn auch sie sich in Begleitung eines voll zahlenden Angehörigen befänden. (ak)

