Ammersee

vor 35 Min.

Ammersee: Zwei junge Segler geraten in der Dunkelheit in Not

Zwei junge Segler geraten am Südende des Ammersees in der Dunkelheit in Not. Nur mit lauten Hilferufen können sie auf ihre Lage aufmerksam machen.

Von Frauke Vangierdegom

