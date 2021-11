Ammerseebahn: Bauarbeiten zwischen Dießen und Weilheim dauern länger

Zugreisende müssen mehr Zeit einplanen. Zwischen Augsburg und Weilheim gibt es Einschränkungen. Die Bauarbeiten dauern länger.

Die DB Netz AG führt Bauarbeiten durch, die frühmorgens und nachts Auswirkungen auf die Zugverbindungen der BRB im Netz Ammersee-Altmühltal haben. Auf der Strecke Augsburg-Weilheim-Schongau kommt es nach Angaben der Bayerischen Oberland GmbH in beiden Richtungen zwischen Dießen und Weilheim und weiter bis nach Schongau zu Schienenersatzverkehr mit Bussen, die später abfahren als im Regelfahrplan. Eigentlich hätten die Arbeiten bis 20. November gehen sollen, wurden aber nun verlängert.

Haltestellen fallen zum Teil aus

Die BRB-Züge zwischen Weilheim und Schongau und zwischen Dießen und Augsburg-Oberhausen fahren später ab und kommen später an. Bei zwei Verbindungen fallen die Haltestellen Weilheim, Raisting und Dießen aus.

Die Bauarbeiten wurden kurzfristig angesetzt, um die Langsamfahrstelle auf der Strecke zu beseitigen und den Bahnverkehr damit wieder zu stabilisieren. Wie gewohnt finden Fahrgäste auf der Webseite Sonderfahrpläne und die SEV-Haltestellen zum Download. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan.

UPDATE vom 19. November: Die ursprünglich bis Samstag, 20. November, gehenden Arbeiten dauern länger. Sie wurden bis Dienstag, 23. November, verlängert wurden, um die Langsamfahrstelle auf der Strecke zu beseitigen und den Bahnverkehr damit wieder zu stabilisieren. Deshalb kommt es auf der Strecke Augsburg-Weilheim-Schongau weiterhin in beiden Richtungen zwischen Dießen und Weilheim und bis nach Schongau zu Schienenersatzverkehr mit Bussen, die später abfahren als im Regelfahrplan, heißt es in einer Pressemitteilung. Die BRB-Züge zwischen Weilheim und Schongau und zwischen Dießen und Augsburg-Oberhausen fahren später ab und kommen später an. Bei zwei Verbindungen fallen die Haltestellen Weilheim, Raisting und Dießen aus. (ak)

Lesen Sie dazu auch