Ammersee

vor 17 Min.

Auch die Wälder in Dießen sind im Klimastress

Plus Hitze-Rekordjahre strapazieren auch die Wälder am Ammersee. Das erklärt Revierförster Erwin Schmid bei einem Rundgang in Dießen mit den Grünen. Er präsentiert alarmierende Zahlen.

Von Miriam Anton

Revierförster Erwin Schmid aus Eching startete seine Führung durch den Dießener Gemeindewald mit einer schlechten Nachricht: „Heute ändert sich das Klima so rasant, dass es die Anpassungsfähigkeit unserer Wälder überfordert. Die zurückliegenden Hitze-Rekordjahre haben zu einer Waldkrise geführt, die mit der allgemeinen Klimakrise unmittelbar verknüpft ist. Unsere heimischen, von der mitteleuropäischen Forstwirtschaft bevorzugten Baumarten geraten nach und nach unter erheblichen Anpassungsdruck.“

