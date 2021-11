Ammersee

vor 12 Min.

Auf den SV Raisting wartet vor der Winterpause noch ein Spitzenspiel

Plus Herbstmeister kann der SV Raisting in der Fußball-Bezirksliga zwar nicht mehr werden. Einem anderen Spitzenteam will das Team um Coach Hannes Franz am Samstag aber noch die Suppe versalzen.

Von Uschi Schuster

Raistings Coach Hannes Franz hatte sich für die beiden letzten Spiele des Jahres viel vorgenommen. Mit zwei Siegen wollte er sich auf Platz eins in die Winterpause verabschieden. Diesen Plan vereitelte der MTV Berg, der den SVR am letzten Spieltag mit 2:0 besiegte. Damit kann der SVR nicht mehr Herbstmeister in der Bezirksliga Oberbayern Süd werden.

