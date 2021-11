Auf einem Reiterhof in Inning bricht Feuer aus

Großeinsatz für die Feuerwehr in Inning am Ammersee: Bewohner eines Reiterhofs werden mitten in der Nacht durch Rauchmelder geweckt, weil Feuer ausbricht.

Auf einem Reiterhof in Inning am Ammersee ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem Brand gekommen. Bei Löscharbeiten wurden zwei Personen leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Gegen 0.15 Uhr wurden die Bewohner eines Reiterhofs in der Seefelder Straße durch Rauchmelder im Obergeschoss geweckt, so die Polizei. Sie entdeckten daraufhin eine Brandentwicklung unter anderem an der Außenfassade und verständigten die Rettungskräfte. Bis zu deren Eintreffen vor Ort verletzten sich zwei Personen bei Löschversuchen leicht und mussten im Anschluss in Krankenhäusern behandelt werden.

Den Pferden passiert bei dem Brand nichts

Durch die eingesetzten Feuerwehrkräfte konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Die betroffene Wohnung ist in Teilen nicht mehr bewohnbar. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Pferde, die in einer Stallung im Brandobjekt untergebracht waren, blieben unversehrt.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat in diesem Fall die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Brandursache steht noch nicht fest, derzeit wird aber nicht von vorsätzlichem Handeln ausgegangen. (lt)

Lesen Sie dazu auch