Ausgezeichnete Fotos vom Dießener Töpfermarkt

Wegen der Pandemie konnte die 20. Ausgabe des Dießener Töpfermarkts in den Jahren 2020 und 2021 nicht stattfinden. In normalen Zeiten wird das europäische Keramik-Festival mit rund 150 ausstellenden Werkstätten aus bis zu 16 Ländern immer zu Christi Himmelfahrt veranstaltet und lockt in den Dießener Seeanlagen jedes Jahr zwischen 50.000 bis 60.000 Besucher an. Um wenigstens ein bisschen "Töpfermarkt-Stimmung" aufkommen zu lassen, wurde ein Fotowettbewerb ausgelobt. Jetzt steht der Sieger des Wettbewerbs fest.

Der Biochemiker und Hobbykünstler Hellmuth Vetter aus Tutzing hat mit seinem Bild „Am Uferweg mit Dampfer“ den ersten Fotowettbewerb des Dießener Töpfermarkts gewonnen. Sein Foto zeigt die mit Blumen und Gräsern geschmückte Keramik von Sabine Stenert im Morgendunst. Der erste Preis ist mit 300 Euro dotiert. Mit dem zweiten, mit 200 Euro dotierten Preis wurde das Stillleben der Kunsthistorikerin und leidenschaftlichen Fotografin Elke-Helene Hügel aus Landsberg ausgezeichnet. Den dritten, mit 100 Euro dotierten Platz vergab die Jury an das etwas abstrakte Motiv der Journalistin Ursula Nagl aus Dießen, die seit mehr als 20 Jahren regelmäßig über den Töpfermarkt berichtet. Die Preise sollen Ende Januar 2022 im Dießener Rathaus an die Gewinner überreicht werden. Öffentlich präsentiert werden die Gewinnerfotos im Rahmen einer Ausstellung während des kommenden Töpfermarktes im Mai 2022.

Der erste Preis ist mit 300 Euro dotiert

„Jährlich begeistern die Gartenkeramik und das Geschirr von Sabine Stenert die Besucher des Dießener Töpfermarkts mit südfranzösischem Flair. Blumen und Keramik gehen vor der Kulisse des Ammersees eine Symbiose ein. Die „alte“ Dießen taucht wie von Geisterhand geführt aus dem Morgennebel auf und grüßt den Dießener Töpfermarkt“, erläutert Marktleiter Wolfgang Lösche das Siegerfoto von Hellmuth Vetter.

Das mit dem zweiten Preis ausgezeichnete Foto von Elke-Helene Hügel zeigt die Fayencenmalereien von Sigi Hilpert-Artes. Wolfgang Lösche: „Diese bestechen durch ihre Formen und Dekore. Allegorien und Mythen, in altmeisterlicher Manier auf Keramik gebannt. Zwischen den alten Eichen in den Boxleranlagen haben sie ein prächtiges Quartier bezogen. Die Lust am Gestalten ist unübersehbar und voller Freude.“

Fayencenmalereien auf Platz zwei

Das mit dem dritten Preis geehrte Bild zeigt „ein Meer“ von Keramikschalen, die Lena Kaapke geschaffen hat - damals noch Studentin an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel. „Das Volumen und die Größe der Schalen stehen in Relation zur Bevölkerungszahl und des Bruttoinlandsproduktes einzelner Länder“, erläutert Wolfgang Lösche. Ursula Nagl kündigte an, ihr Preisgeld einem sozialen Zweck im Raum Dießen zu spenden.

„Wir freuen uns sehr über das große Interesse an diesem ersten Fotowettbewerb“, betont Dießens Bürgermeisterin Sandra Perzul. Es sei eine große Zahl von schönen Fotomotiven eingesandt worden. Daraus die Gewinner und Gewinnerinnen zu ermitteln, sei nicht leicht gefallen.

Preisverleihung im Dießener Rathaus

Daher werden noch zwei undotierte Sonderpreise vergeben. Diese gehen an Hellmuth Vetter für sein Bild „Vom Gewitter verschont“ und an Manuel Rohde für sein Motiv „Die Badende“. Auf dem Foto von Hellmuth Vetter sind die expressiven Keramik-Skulpturen von Nathalie Schnider-Lang vor dem Ufer des Ammersees zu sehen. Scheinbar unbeeindruckt von dem drohenden Gewittersturm gönnt sich die Keramikkünstlerin eine Pause.

„Das Licht spielt theatralisch mit den Farben und zeigt wie beeindruckend das Marktgelände in Dießen wirken kann“, so Wolfgang Lösche. „Die Badende“ von Manuel Rohde zeigt eine im Badeanzug gekleidete, kräftige Frau aus Steinzeug. Diese von Pia Keul aus Samerberg geschaffenen Figuren gehören zu den absoluten Lieblingen des Töpfermarktes. Auf dem Foto hat die Natur mit ihrem Lichtspiel die Figur besonders in Szene gesetzt, „voller Erwartung, Zuversicht und positiver Ausstrahlung“. (ak)