Ausstellung in Wartaweil: „Streuobstwiesen – Paradiese aus Menschenhand“

Das Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil zeigt eine Ausstellung über die Vielfalt und die Bedeutung von Streuobstwiesen für den Arten-, Klima- und Landschaftsschutz.

Bis 3. Oktober wird im Naturschutz- und Jugendzentrum Wartaweil die Ausstellung „Streuobstwiesen – Paradiese aus Menschenhand“ gezeigt. Auf 13 Plakaten erfährt der Besucher Wissenswertes über einen wichtigen Lebensraum für Insekten, Vögel, andere Wildtiere und Menschen.

Apfel-, Birnen- und Kirschbäume, dazu Pflaumen-, Quitten und Walnussbäume gehören seit Jahrhunderten zum typischen Bild unserer Dörfer. Obstwiesen mit lockerem Baumbestand umgaben sie über Jahrhunderte wie ein breiter Gürtel. Auch heute noch liefern derartige Streuobstwiesen nicht nur schmackhaftes Obst für vielfältige Verwendungszwecke, sondern haben auch eine große Bedeutung für den Arten-, Grundwasser-, Klima- und Landschaftsschutz, aber auch für den Tourismus.

Gemeinden, Verbände und Keltereien pflegen die Obstbäume

Im Fünf-Seen-Land können zahlreiche Streuobstwiesen dank engagierter Gemeinden, Keltereien, staatlicher Behörden, Verbänden und Landwirten, die sich um deren Pflege und Nutzung kümmern, noch erlebt werden. Trotzdem sind Streuobstwiesen in Bayern in ihrem Bestand bedroht. Im Nahbereich der Ortschaften fallen sie der Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete zum Opfer, und die Vermarktung von Streuobst ist wegen der in vielen Fällen auf das makellose Aussehen von Früchten und den auf Mindestgröße ausgerichteten EU-Handelsklassenvorschriften schwierig.

Birgit Geurden, Leiterin des Seminarhauses in Wartaweil: „Die Ausstellung soll den Besucherinnen und Besuchern nochmals die Bedeutung dieses wertvollen Lebensraums aufzeigen und bewusst machen, dass sie als Verbraucher viel zum Erhalt dieses wichtigen Lebensraums beitragen können.“ Echte Zukunftschancen hätten die Obstwiesen nämlich nur, wenn Streuobstprodukte wie zum Beispiel Apfelsaft gezielt nachgefragt würden. (ak)

