Autofahrer übersieht Mutter mit Baby

Ein 80-jähriger Autofahrer aus Herrsching übersieht das Auto einer 29-jährigen Mutter. Es kommt zum Zusammenstoß. Im Wagen der Frau aus Pähl ist auch ihr elf Monate altes Baby.

Am Montag kam es auf der Staatsstraße 2056 zwischen Fischen und Dießen zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 80-jähriger Mann aus Herrsching mit seinem Skoda auf der Staatsstraße 2056 von Fischen kommend in Richtung Dießen. An der Abzweigung nach Raisting übersah er das Auto einer 29-jährigen Frau aus Pähl, die mit ihrem elf Monate alten Baby in einem Skoda nach links in Richtung Raisting abbiegen wollte und dort aufgrund von Gegenverkehr warten musste. Der Herrschinger konnte einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden. Sein Wagen rutschte nach Angaben der Polizei anschließend noch einige Meter in die Grünfläche und beschädigte dabei noch ein Verkehrszeichen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Gesamtsachschaden wird auf von der Polizei auf rund 20.000 Euro geschätzt. (ak)

Lesen Sie dazu auch