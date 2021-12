Bahnhofstoilette in Schondorf beschmiert und beschädigt

Unbekannte haben die Bahnhofstoilette in Schondorf am Ammersee beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Toilette am Bahnhof in Schondorf ist demoliert. Wie die Polizei nun mitteilt, haben Unbekannte am vergangenen Wochenende die gefliesten Wände beschmiert und Türen beschädigt. Der Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Bahnhof Schondorf: Unbekannte haben Toilette beschmiert

Die Polizeiinspektion Dießen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08807/9211-0 zu melden. (ak)