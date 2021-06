Ammersee

Bauausschuss in Dießen: Mehr Erfolgserlebnisse für Bauherren

Etwas geringer als war dieses Mal die Ablehnungsquote bei Bauanträgen in der jüngsten Sitzung des Dießener Bauausschusses.

Plus In der jüngsten Sitzung in Dießen gibt es vergleichsweise wenig Ablehnungen. Welche Anträge keine Zustimmung finden.

Von Gerald Modlinger

Es würde eine nicht allzu brisante Sitzung werden. Wenn das ausgerechnet Michael Hofmann (Bayernpartei) sagt, dann konnte es dieses Mal für die zahlreichen Baugesuche im Dießener Bauausschuss ganz gut aussehen. Tatsächlich war die Zustimmungsquote in der jüngsten Sitzung vergleichsweise hoch. Das lag aber auch daran, dass praktisch keine größeren Wohnbauprojekte vorlagen, die in Dießen oft auf Ablehnung stoßen. Trotzdem erhielten erneut mehrere Baugesuche nicht die Zustimmung des Gremiums.

