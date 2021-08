Ammersee

Beeindruckende Musik beim Kapellentag am Ammersee

Plus Coronakonform kommt der Kapellentag der Ammerseerenade 2021 daher. In fünf Kirchen, statt in über 20 Haus- und Hofkapellen erklingt Musik. Das Publikum zeigt sich beeindruckt.

Von Romi Löbhard

Der Kapellentag der Ammerseerenade ging heuer coronakonform über die Bühne: Die Macher des Klassikfestivals vom Verein „Kultur am Ammersee e.V.“ wichen, um allen Hygienevorschriften gerecht zu werden und die Veranstaltungen auch nicht nach 2020 ein weiteres Mal ausfallen lassen zu müssen, in Kirchen aus.

