Beim Diessner Segelclub macht sich die Jugend fit

30 Kinder sind im Rahmen der DSC-Jugendwoche am Opti-Stützpunkt auf dem Ammersee unterwegs und rüsten sich für die Saison.

Die erste Ferienwoche im Diessner-Segel-Club steht für Jugend, Spaß und Segeln. Rund 30 Kinder beteiligten sich an der Jugendwoche mit Jugendleiterin Julia Stapff. Auch die jüngsten DSC-Kinder im Alter von sechs bis sieben Jahren durften in der Anfängergruppe ihre ersten Segelversuche starten, informiert der Segelclub in einer Pressemitteilung. Die Fortgeschrittenen übten Manöver, während die Regatta-Profis sich für die kommenden Veranstaltungen fit machten.

Optimale Verhältnisse

„Die ersten zwei Tage boten den Seglerinnen und Seglern hierfür optimale Verhältnisse.“ Bei der anschließenden heimischen Opti-Regatta habe die Jugend das Erlernte unter Beweis gestellt.

„Ab 31. August schleift der Nachwuchs mit Opti-Trainer George Blaschkiewitz noch an der Technik“, so der Diessner-Segel-Club. Bei einem Regattatraining würden die Kinder des DSC-Opti-Stützpunktes nochmals gefordert, um für den letzten Abschnitt der Segelsaison perfekt vorbereitet zu sein. (ak)

