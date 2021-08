Ammersee

Beim Fünfseen-Filmfestival gelten verschärfte Corona-Regeln

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Starnberg liegt voraussichtlich am Donnerstag den dritten Tag in Folge über 35. Für die Gäste des Fünf Seen Filmfestivals bedeutet das: Es gelten bald verschärfte Corona-Regeln.

Da die Inzidenz ab dem morgigen Donnerstag im Landkreis Starnberg den dritten Tag in Folge über 35 liegt, ist beim Besuch des Fünf Seen Filmfestivals (FSFF) in den Breitwand-Kinos und des fsff-Open Air Geländes sowohl vom Personal als auch von den Gästen ein aktueller negativer Corona-Test (PCR oder Antigen) vorzuweisen. PCR-Tests sind laut Pressemitteilung 48 Stunden und Antigentests (Schnelltests) 24 Stunden gültig. Beide Testarten besitzen nur Gültigkeit, wenn sie auf die korrekte Art und Weise und (falls notwendig) durch medizinisches Personal durchgeführt wurden. Es gibt einige Ausnahmen Von dieser Regelung ausgenommen sind sind nach Angaben des Veranstalters Kinder bis zum sechsten Lebensjahr und vollständig gegen Corona geimpfte Personen mit europäischem Impfnachweis deren letzte Impfung mindestens 14 Tage zurückliegt. Ebenso sind vollständig genesene Personen, die nachweislich das Vorliegen einer vorherigen Covid19-Erkrankung vorweisen können, wenn die zugrundeliegende Testung mittels PCR-Verfahren erfolgt ist und mindestens 28 Tage, aber höchstens sechs Monate zurückliegt, ausgenommen. Sowohl genesene als auch geimpfte Personen müssen dies entweder schriftlich oder elektronisch mit einem EU-gültigem Dokument beweisen können. Bei keinem dieser Personen dürfen akute Symptome auftreten. (ak) Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg Das Fünf Seen Filmfestival feiert Jubiläum

