Ammersee

vor 21 Min.

Beim Uttinger Advent ist an vier Wochenenden viel geboten

Plus Der Uttinger Christkindlmarkt ist abgesagt. Doch für den "Uttinger Advent" planen die Vereine so viel, dass die Wochen vor Weihnachten anstrengend werden könnten.

Von Gerald Modlinger

Anders als in Dießen und Schondorf hat man in Utting den traditionellen Christkindlmarkt auch heuer aufgrund der Corona-Situation wieder abgesagt. Doch das bedeutet nicht, dass in Utting in den Wochen vor Weihnachten nichts los sein wird. Ganz im Gegenteil: Was die Gemeinde jetzt als Programm für den „Uttinger Advent“ vorgelegt hat, ist mehr als zwei Tage Christkindlmarkt. Die meisten Veranstaltungen finden im Freien statt. An allen vier Adventswochenenden wird in Utting also was geboten sein.

