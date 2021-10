Bergmesse mit Alphornklängen auf der Dießener Hütte

Bei der traditionellen Bergmesse auf der Dießener Hütte mit Dießens Pfarrer Josef Kirchensteiner erklingen Alphörner an Stelle von Kirchenglocken.

Bei traumhaftem Wetter feiert der Dießener Alpenverein die traditionelle Bergmesse bei der Dießener Hütte nahe Farchant. Bereits gegen 9 Uhr kamen die ersten der rund 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Selbstversorgerhütte an. Die ist von den Parkplätzen am Pflegersee und in Burgrain über einen Forstweg in etwa 45 Minuten zu Fuß zu erreichen. Völlig überraschend kamen auch drei Dießener Alphornbläser mit ihren Instrumenten an der Dießener Hütte an und freuten sich über die Einladung vom Vorsitzenden der Alpenvereinssektion Ammersee, Stefan Gehrmann, vor und nach der Messe zu spielen.

Die Stille der Bergwelt

Nach den ersten Alphornklängen begrüßte Gehrmann die Anwesenden, bedankte sich bei Pfarrer Josef Kirchensteiner fürs Feiern der Messe, bei den vier Geschwistern Schambeck für die Gestaltung mit Gesang und Gitarre und Hüttenwart Dirk Siebold und seinem Team fürs Herrichten der Hütte. Nach weiteren Alphornklängen – wie Pfarrer Kirchensteiner anmerkte, ein wunderbarer Ersatz für die fehlenden Glocken – begann die Messe. Er erwähnte dabei die besondere Stille der Bergwelt, in der an der Hütte nur das Plätschern des Brunnenwassers zu hören ist.

Coronabedingte kurzfristige Planung

Nach der Messe lud Gehrmann alle zum Bleiben ein, und entschuldigte sich, dass wegen der coronabedingten sehr kurzfristigen Planung nur Getränke organisiert werden konnten und die Brotzeit selbst mitgebracht werden musste. Bei der nächsten Bergmesse werde wieder für das gesamte leibliche Wohl gesorgt sein. Die Alphornbläserinnen und -bläser sorgten noch mit einigen Stücken für tolle Klänge, die in der Bergwelt besonders eindrucksvoll ertönten. (ak)

