Bibliothekstag in Dießen: Die Bücherei ist auf

17:27 Uhr

Am Sonntag öffnet auch die Albert Teuto Bücherei ihre Tür. Was dabei in Dießen geboten ist.

Anlässlich des Internationalen Bibliothekstags und gleichzeitig mit dem Dießener Haustürflohmarkt öffnet die Albert Teuto Bücherei in Dießen am Sonntag, 24. Oktober, von 10 bis 16 Uhr ihre Türen. Neben einem Bücherflohmarkt und der Möglichkeit zur Medienausleihe werde auch ein kleines, jeweils rund halbstündiges Rahmenprogramm geboten, heißt es in einer Pressemitteilung. Um 14 Uhr gibt’s für alle Zweibeiner eine tierisch vergnügliche Lesung über Vierbeiner, und um 15 Uhr werden mit flinker Hand aus alten Bücherseiten kleine Schmuckstücke gezaubert. Das Rahmenprogramm, heißt es in der Pressemitteilung weiter sei für alle von neun bis 99 Jahren geeignet. Eine Anmeldung ist notwendig, und beim Besuch der Bücherei in der Hofmark 5 in Dießen ist die 3G-Regel einzuhalten. (ak) Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt es unter der Telefonnummer 08807/2140610 oder nach einer E-Mail an buecherei-diessen@t-online.de Lesen Sie dazu auch Ammersee Dießener Klimalobby lädt zum Klimatag

