Breitbrunn: Männer beschießen sich mit Luftgewehr

Zwei Männer aus Breitbrunn machen einen ungewöhnlichen wie denkwürdigen Praxistest. Sie beschießen sich gegenseitig mit einem Luftgewehr.

Wie fühlt es sich an, wenn auf einen geschossen wird? Diese Frage wollten laut Polizeibericht zwei 21 Jahre alte Männer aus Breitbrunn nicht nur theoretisch beantwortet wissen, sondern auch praktisch. Am vergangenen Samstag schossen sich die beiden dem Bericht zufolge kurzerhand gegenseitig in die rechte Wade. Jetzt wissen die beiden, wie es sich anfühlt.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Mit Schmerzen und behandlungsbedürftigen Verletzungen mussten die beiden im Krankenhaus Seefeld ambulant versorgt werden.

Die Polizei Herrsching stellt das Luftgewehr sicher und hat Ermittlungen wegen wechselseitiger Körperverletzung sowie möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz aufgenommen. (ak)

