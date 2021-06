Bund Naturschutz sagt "Nein" zum Klinik-Neubau in Seefeld

Die Kliniken Herrsching und Seefeld sollen zusammengelegt werden. In Seefeld gibt es dafür einen Standortvorschlag und am 27. Juni einen Bürgerentscheid. Dazu meldet sich jetzt der Bund Naturschutz zu Wort.

Bei dem möglichen neuen Klinik-Standort für den westlichen Landkreis Starnberg handelt es sich um ein Gelände östlich des Friedhofs im Seefelder Ortsteil Güntering. Hier könnte ein Neubau für die bisherigen Krankenhäuser in Seefeld und Herrsching (Schindlbeck) erstellt werden. Das Grundstück an der nach Oberalting führenden Bahnhofstraße blieb nach Betrachtung von insgesamt sieben Flächen in Seefeld am Ende übrig. Der Gemeinderat sprach sich im April mehrheitlich für den Klinikneubau an dieser Stelle aus. Warum der Bund Naturschutz (BN) gegen diesen Standort ist.

Er würde den an Biotopen reichen regionalen Grünzug zwischen Ammersee und München fast zerschneiden, erklärt der Bund Naturschutz in Bayern seine Auffassung in einer Pressemitteilung und wirbt für ein „Nein“ beim Ratsbegehren bis zum 27. Juni. Der geplante Standort wäre eine "erhebliche Naturzerstörung".

Der mögliche Klinik-Standort in Seefeld ist artenreich

Das Gebiet, in dem die Klinik möglicherweise gebaut wird, sei mehrfach geschützt und liege an einer besonders schmalen Stelle eines Biotopverbunds. Bayern habe sich aufgrund des Volksbegehrens „Rettet die Bienen“ verpflichtet, einen Biotopverbund zu schaffen, der bis 2027 mindestens 13 Prozent der Offenlandfläche des Freistaats umfasse. Bei mehr als der Hälfte der Fläche handele es sich zudem um eine artenreiche Flachland-Mähwiese. Sie sei gemäß des Naturschutzgesetzes aufgrund des Artenschutz-Volksbegehrens ein gesetzlich geschütztes Biotop und gleichzeitig ein nach Fauna-Flora-Habitat Richtlinie europäisch geschützter Lebensraumtyp.

Der Bund Naturschutz erinnert in seiner Erklärung an die hohe Beteiligung des Landkreis Starnberg am Volksbegehren Artenvielfalt. Mit der Übernahme in das bayerische Recht sei ein Gesellschaftsvertrag zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung entstanden, der von beiden Seiten eingehalten werden müsse. „Wir können nicht immer nur von den Bäuerinnen und Bauern fordern, sich um die Artenvielfalt zu kümmern. Wir müssen auch als Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Da kann es nicht im öffentlichen Interesse sein, ein regionales Biotopverbundsystem und geschützte Fläche zu zerstören“, äußert sich Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz.

BN-Kreisvorsitzender wirbt für "Nein" beim Ratsbegehren

„Es ist unverständlich, dass eine ökologisch derart hochwertige Fläche überhaupt in die engere Wahl genommen wurde, deshalb fordert er die Seefelder Bürger auf, bis zum 27. Juni beim Ratsbegehren mit einem „Nein“ zu stimmen“, appelliert Günter Schorn, BN-Kreisvorsitzender im Landkreis Starnberg.

Aus Sicht des BN wäre es zwingend erforderlich, die Möglichkeit der Erweiterung des bestehenden Standortes sowohl in Herrsching wie auch in Seefeld zu nutzen. Falls das nicht möglich sei, müsse ein Standort außerhalb des Landschaftsschutzgebietes und des Regionalen Grünzugs gefunden werden – notfalls auch in weiteren Gemeinden des westlichen Landkreises. Dabei sollte die naturschutzfachliche Expertise des BN von Anfang an mit einbezogen werden. (ak)