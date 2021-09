"Calisthenics Sportfest" am Inninger Billerberg

Am Wochenende findet das erste "Calisthenics Sportfest" im Gewerbepark Inning statt. Neben Wettkämpfen wartet auch ein buntes Rahmenprogramm auf die Gäste.

Sportliches Treiben am Billerberg in Inning: Die Eventagentur „Freistattlich“ organisiert im Auftrag der Billerberg Euroboden GmbH am Wochenende 18./19. September das erste „Calisthenics Sportfest“ auf dem ehemaligen Ruppaner-Reiterhof im Gewerbepark Inning.

Das „Calisthenics Hangout“ bietet der Community einen Wettkampf von Athleten in den Disziplinen „Weighted“ (mit Gewichten) und „Freestyle“ (akrobatisch), sowie ein Rahmenprogramm mit Konzerten, DJs und Anfänger- Workshops.

Auch aus dem Ausland werden Teilnehmende erwartet

Am Samstag werden die Wettkämpfe veranstaltet, zu denen auch Teilnehmer aus dem Ausland erwartet werden. Am Sonntag finden die Workshops statt. Zum Ausklang des Sportfestes wird am Sonntag ein Open Mic, eine offene Bühne für regionale Musikgruppen, veranstaltet.

Die Veranstaltung soll einen gesunden Lebensstil, starken Gemeinschaftsspirit und Lebensfreude fördern sowie speziell Neulingen die Möglichkeit geben, diesen Sport besser kennenzulernen und sich direkt mit Profis auszutauschen, heißt es in der Pressemitteilung.

Calisthenics ist ein neuer Trendsport, eine urbane Version des Turnens. Mitveranstalter des Sportfestes am Billerberg ist der Münchner Calisthenics-Profi Felix Städele.

Lesen Sie dazu auch

Für Besucher ist die Veranstaltung kostenlos. (ak)