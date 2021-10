Christian Greiff sucht die Quellnymphe vom Dießener Nixenweiher

Plus Christian Greiffs Marmorplatte mit einer Quellnymphe stand 20 Jahre am Nixenweiher oberhalb von Dießen. Jetzt ist sie verschwunden.

„Jemand hat die Marmorplatte weggenommen!“ Das meldet jetzt der Bildhauer Christian Greiff und meint damit ein Kunstwerk, das über 20 Jahre am Nixenweiher bei Bischofsried gestanden ist. Er hofft nun auf Hinweise zum Verbleib des Kunstwerks. Und er erzählt die Geschichte dieses Kunstwerks.