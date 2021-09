Claudia Bregulla-Linke kämpft sich durch Cross-Triathlon

Die Sportlerin vom SC Riederau wird für ihre Anstrengung beim Cross-Triathlon in Zittau mit der Bronzemedaille belohnt. Jetzt trainiert sie auf dem Rennrad für einen Wettbewerb in Holland.

1,5 Kilometer Schwimmen, 30 bis 40 Kilometer Mountainbike und zehn Kilometer Trailrun. Das sind die Disziplinen und Distanzen, die in Cross-Triathlon-Wettkämpfen wie dem Xterra European Championsships 2021 in Zittau durchlaufen werden. Claudia Bregulla-Linke vom SC Riederau/Team „Erdinger alkoholfrei“ nahm dieser Tage daran teil und belegte mit einer Zeit von 4.49 Stunden den dritten Platz in ihrer Altersklasse (50). Die zwei weiteren Starterinnen in ihrer Altersklasse erreichten das Ziel in 3.50 und 4.13 Stunden.

„Der Triathlon in Zittau um den Olbersdorfer See gehört zu den schwersten und anspruchsvollen Strecken aller Xterras, selbst die WM auf Maui sei angeblich ein Kinderspiel gegen diese Strecke im Erzgebirge“, berichtet Bronzemedaillen-Gewinnerin Claudia Bregulla-Linke nach dem Wettbewerb. Derzeit trainiert sie auf dem Rennrad für die Aquabike Langdistanz Weltmeisterschaften in Almere (Holland) im September. (ak)

