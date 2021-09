Ammersee

19:06 Uhr

Claudia Möstl aus Dießen ist topfit in Sachen Haushalt

Plus Claudia Möstl ist als Hauswirtschaftsfachkraft die Beste ihres Jahrgangs. Welche Erfahrungen die 28-jährige Dießenerin im Rahmen der Ausbildung sammelt.

Von Ulrike Reschke

Ein praxisnahes i-Tüpfelchen wollte Claudia Möstl ihrem Studium Ernährung und Versorgungsmanagement an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf aufsetzen, das sie mit dem Bachelor abgeschlossen hatte. Was lag also näher, als noch den Besuch einer Hauswirtschaftsschule draufzusatteln? Als Jahrgangsbeste absolvierte Claudia Möstl jetzt den Lehrgang zur Fachkraft für Ernährung und Haushaltsführung an der Landwirtschaftsschule Fürstenfeldbruck mit einem Notendurchschnitt von 1,1. Damit ist sie offiziell befähigt, „einen Haushalt – insbesondere in der Landwirtschaft – fachkundig zu führen“, wie es auf der Internetseite der Schule heißt, und sie erwarb zudem die Ausbildereignung. Anschließend legte sie ebenfalls mit einer Eins vor dem Komma (Notenschnitt: 1,74) als Externe noch die Prüfung als Hauswirtschafterin in der Landwirtschaft ab – der Abschluss einer dreijährigen dualen Ausbildung.

