Corona: Auch heuer kein Christkindlmarkt in Schondorf

Vor zehn Tagen war man noch guter Dinge. Doch jetzt ist der Schondorfer Christkindlmarkt doch abgesagt.

Auch in diesem Advent wird es in Schondorf keinen Christkindl-markt geben. Der Budenzauber, der bis zur Corona-Pandemie traditionell am dritten Adventswochenende stattgefunden hat, wird auch heuer ausfallen.

Das hat am Freitag die gemeindliche Veranstaltungsreferentin Anke Neudel mitgeteilt: „Leider steigen die Corona-Zahlen sehr sprunghaft an und es gibt nichts, das darauf hindeutet, dass der Trend irgendwie zeitnah gebrochen werden kann. Um unsere Teilnehmer nicht weiter planen und Ausgaben tätigen zu lassen, obwohl schon jetzt ziemlich deutlich ist, dass das Abhalten eines Weihnachtsmarktes kein verantwortlicher Umgang mit der Situation ist, und wahrscheinlich auch bald vom Landratsamt verboten werden könnte, haben wir schweren Herzens beschlossen, den Schondorfer Weihnachtsmarkt heute abzusagen“, heißt es zur Begründung.

In der Kulturausschusssitzung Anfang November hatte Neudel noch über die aktuellen Planungen und die Absicht, einen vorweihnachtlichen Markt abzuhalten, berichtet. (ak)

