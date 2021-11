Corona: In Pähl gibt es einen Sonder-Impftermin

In Pähl kann man sich am 4. November unkompliziert gegen Corona impfen lassen. Ein weiterer Termin folgt.

Nachdem sich immer noch kein Ende der Einschränkungen in Sachen Corona – vor allem für Ungeimpfte – andeutet, werden jetzt in Pähl zwei Sonder-Impftermine für Erst- und Zweitimpfungen, aber auch für sogenannte Auffrischungs- oder Drittimpfungen angeboten.

Alle Personen ab zwölf Jahren – insbesondere aus den Gemeinden Pähl, Raisting und Wielenbach – können sich am Donnerstag, 4. November, und am Dienstag, 30. November, von 13 bis 19 Uhr im Pfarr- und Gemeindezentrum in Pähl, Kirchstraße 2a, gegen das Covid 19-Virus impfen lassen.

Eine Terminvereinbarung ist nicht erforderlich. Angeboten wird eine Impfung mit Biontech, Moderna oder Johnson & Johnson. Bedingung für die Auffrischungsimpfung ist der Mindestzeitabstand zur Zweitimpfung von sechs Monaten. Weer sich impfen lassen will, wird gebeten Impfpass und Personalausweis mitzubringen. (ak)

